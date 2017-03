El inglés de Andrea Tovar genera burlas en redes sociales

Andrea Tovar, quien hace pocos días entregó la corona de Señorita Colombia, es centro de burla por una publicación en su cuenta de Instagram. La chocoana compartió una foto en la que está acompañada de la nueva virreina nacional Vanessa Pulgarín y las princesas Yennifer Hernández, Vanessa Domínguez Field y María Fernanda Betancur Moreno. Pero por esto no surgió las críticas, sino por el mensaje que acompañaba esta foto.

Tovar escribió “Whit the princess and the viqueen 2017-2018”, y la forma correcta es “With the princess and 1st runner-up 2017-2018”.

Esta no ha sido la primera vez que la exSeñorita Colombia 2015-2016 pasa penas por este idioma, en el certamen de belleza Miss Universo trató de hablar inglés en una entrevista pero no lo logró.