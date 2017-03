La niña con el trastorno genético raro que hace que su brazo izquierdo no pare de crecer Leah no crece como el resto de nosotros: su brazo se desarrolla a un ritmo mucho más rápido que el resto de su cuerpo. A sus 14 años ha pasado ya por 30 operaciones para controlar ese crecimiento, pero de momento su condición no tiene cura.