La participación política de las Farc

Al analizar los objetivos del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, se podría decir que lo central es mitigar lo que se denominan las causas estructurales del conflicto armado. Sin embargo, cada parte tenía objetivos específicos. Para el gobierno colombiano lo más importante era que las Farc desaparecieran como organización armada. Para las Farc el objetivo fundamental era lograr participar en política.

El objetivo del gobierno se ha logrado sin contratiempos. Hace 6 semanas las Farc pasaron de operar en 242 municipios a concentrarse en 26 zonas rurales. Esto significó que desocuparon el 98% del territorio en el que operaban. Se podría decir que la concentración de las farc ha sido el evento más importante en la vida política del país en las últimas décadas. Adicionalmente hace pocos días comenzó la dejación de armas de esta guerrilla.

En cuanto al objetivo de las Farc, lo que parecía acordado hasta hace algunos días, ha sido nuevamente objeto de debate. Se había establecido que las Farc podrán participar activamente en política desde 2018, de hecho, se les otorgó 10 cupos en el congreso. Cinco en Cámara y cinco en Senado con la condición de que debían participar del debate electoral de 2018.

Adicionalmente, la Jurisdicción Especial para Paz, contempla que las personas involucradas en crímenes internacionales deberán pasar por el Tribunal Especial para la Paz. Allí quienes digan la verdad, pidan perdón, hagan acciones de justicia restaurativa y den garantías de no repetición, tendrán una sanción de la restricción efectiva a la libertad. Los que colaboran parcialmente o lo que no colaboren tendrán entre 8 y 20 años de cárcel. Debe resaltarse que la restricción de la libertad no es cárcel.

Así las cosas, en el tiempo, habrá una simultaneidad entre participación política de algunos jefes de las Farc y los procesos de justicia transicional. Es importante aclarar que el hecho de estar involucrado en un proceso de justicia transicional no limita los derechos políticos. De tal forma que el secreto está en encontrar una fórmula de simultaneidad entre justicia transicional y participación política. Por ejemplo, el ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo lanzó una posible fórmula de simultaneidad. Donde en el día los miembros de las Farc pueden estar en el Congreso, en la noche pagan la sanción efectiva a la libertad y los fines de semana pueden hacer acciones de justicia restaurativa.

Es claro entonces que;

1. Los guerrilleros que no colaboren con la verdad no podrán gozar de esta fórmula de simultaneidad

2. Los guerrilleros que hayan reincidido tampoco gozarán de la fórmula de simultaneidad, pero de hecho, no podrán entrar a la JEP. Serán juzgado por la justicia ordinaria.

3. Solo los guerrilleros que colaboren de manera efectiva podrán gozar de esta fórmula de simultaneidad.