De la Calle asegura que no se van a dejar arrebatar los avances de paz

Humberto de la Calle, continúa haciendo su recorrido para defender lo acordado con la guerrilla en La Habana, Cuba.

Sin embargo, cada vez su discurso es más político y en esta ocasión lanzó dardos al Centro Democrático, colectividad desde donde se han hecho duras críticas a los acuerdos.

El exjefe de la delegación de paz del Gobierno aseguró que los compromisos se deben cumplir y que la palabra empeñada para desarmar a las Farc no se traicionará.

"Lo que no puede pasar en Colombia es que uno desarme una guerrilla para traicionarla. Esto ocurrió en el pasado de la historia de Colombia y no debe repetirse, el propósito es cumplir, cumplir (...) No nos vamos a dejar a rebatar lo logrado", expresó.

De la Calle ya habla de coaliciones para defender lo pactado en el 2018. "Por eso hablo de una gran coalición, no me estoy refiriendo a los partidos, me estoy refiriendo a los intelectuales, a los estudiantes, aquellos que se tomaron las calles el 3 de octubre para pedir acuerdo ya".

Finalizó, asegurando que las amenazas del uribismo para modificar lo pactado solo pone en riesgo la estabilidad de un proceso de reincorporación que está avanzando a buen ritmo.