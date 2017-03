Santos confirma que militares venezolanos sí están en territorio colombiano

El presidente Juan Manuel Santos confirmó que militares de Venezuela si se instalaron en territorio colombiano, en la zona de frontera en el departamento de Arauca.

Luego del estudio que adelantó la cancillería colombiana en el territorio donde se dio la incursión, se llegó a esta conclusión, por lo que de inmediato el jefe de Estado se comunicó con el presidente del vecino país, Nicolás Maduro, para manifestar la inconformidad frente a esta invasión del territorio nacional.

El presidente Maduro confirmó que ordenó retirar a los militares de la zona, y continuarán en permanente comunicación para una salida diplomática al incidente.

El mandatario colombiano por su parte, ordenó mantener al Ejército Nacional en el lugar para defender la soberanía del territorio nacional en la frontera de Venzuela en zona de Arauca.

COMUNICADO



A raíz del ingreso de tropa venezolana al territorio colombiano en el Departamento Arauca, me permito informar a los colombianos que:

Tan pronto fui enterado el día de ayer de la situación, di instrucciones a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa que se comunicaran con sus homólogos venezolanos, siguiendo nuestra costumbre de hacer prevalecer el diálogo y las vías diplomáticas para solucionar los problemas.

Después de la conversación entre los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros de Defensa, se decidió enviar una comisión de expertos de ambas carteras para verificar de qué lado de la frontera se encontrarían los militares venezolanos.

Simultáneamente di la instrucción de desplazar personal militar a la zona.

El Director de Soberanía de la Cancillería colombiana, Ricardo Montenegro, llegó esta mañana temprano al lugar y comprobó in situ que el área donde están los militares venezolanos es territorio colombiano. Sobre esto no cabe la menor duda. La línea de frontera en ese sector la determina, según los tratados vigentes, el Río Arauca y los militares se encuentran en la ribera colombiana.



Acabo de hablar con el Presidente Maduro a quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la situación que se ha producido. Me ha asegurado que ha ordenado el retiro de las tropas del territorio colombiano y acordamos que mantendremos el diálogo y las vías diplomáticas hasta que se normalice la situación.

Les he dado instrucciones a las Fuerzas Militares que permanezcan en el área y continúen ejerciendo plena soberanía en el territorio.