Llamado de atención a la Fiscalía por falta de pruebas en procesos penales

Para el Consejo Superior de la Judicatura las meras pruebas de oídas o testigos presenciales no son suficientes para sustentar una condena, sobre todo si se trata de un caso en el que el capturado fue sorprendido en flagrancia.

Por eso, le hace un llamado a la Fiscalía para que, durante el juicio oral, demuestre con suficientes pruebas, tanto testimoniales como documentales, que la persona a condenar es la misma que en un principio fue capturada.

El caso en concreto es de un hombre a quien la Corte revocó la sentencia en su contra por el delito de hurto en grado de tentativa, aunque había sido procesado por robar un establecimiento de comercio en Bogotá. La Fiscalía no demostró que fuera la misma persona capturada, "no se acreditó en el juicio oral que fuera la misma persona que fue condenada por la tentativa de hurto".

La Sala reprocho, además, "que la Fiscalía no hubiera demostrado que fue el procesado, y no otro, quien ingresó a dicho establecimiento comercial lo que no pudo consumar por la oportuna intervención de los policías que lo capturaron".