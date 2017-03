Fiscal envía un equipo por capturas en Bolívar

Tras la captura de 12 personas que tendrían nexos con grupos armados en Bolívar, el fiscal general de la Nación, Nestor Humberto Martínez, envió una comisión para identificar los procedimientos y las evidencias que llevaron a las capturas luego que organizaciones civiles dicen que son líderes sociales

"Como fiscal me he comunicado con el Director Nacional de Fiscalías y con la directora seccional. He pedido un informa muy detallado sobre esas capturas y he mandado un equipo, directamente del despacho del Fiscal, a identificar los procedimientos y las evidencias que llevaron al fiscal en su autonomía a tomar esa decisión" señaló Martínez.

El fiscal señaló que está comisión estará en Bolívar los días que sea necesario para aclarar porque fueron capturadas estará doce personas.