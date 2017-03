Fillon acusa a Hollande de orquestar una operación para hacerle renunciar

El candidato conservador a las presidenciales francesas, François Fillon, acusó hoy directamente al presidente, François Hollande, de estar detrás de las filtraciones periodísticas que llevaron a su imputación por malversación de fondos públicos.

En una entrevista en la televisión pública, Fillon reclamó que se investigue un supuesto "gabinete negro" al servicio de Hollande desvelado por un libro de próxima aparición escrito por dos periodistas del semanario "Le Canard Enchaîné", el mismo que informó sobre los presuntos empleos falsos que Fillon dio a su mujer y dos de sus hijos.

"Voy a acusar al presidente de la República (...) Pido solemnemente que haya una investigación sobre las alegaciones de ese libro, porque es un escándalo de Estado. Si lo que aparece es cierto, creo que en la historia reciente de la V República, un jefe de Estado nunca fue tan lejos en la ilegalidad", dijo Fillon.

Las acusaciones, las más graves que ha vertido el candidato de la derecha desde el comienzo del escándalo el pasado enero, motivaron la respuesta inmediato de Hollande, quien, a través de un comunicado del Palacio del Elíseo, "condenó las mentiras" del político y aseguró "haberse informado" sobre su caso sólo "por la prensa".

"Las palabras de Fillon (...) no tienen ningún fundamento y provocan una perturbación considerable a la campaña presidencial", señaló la Presidencia.

En la entrevista, Fillon aseguró haber "entendido" estos días qué pudo sentir antes de su muerte el antiguo primer ministro socialista Pierre Bérégovoy, que se suicidó en 1993 tras haber sido acusado de corrupción, tras unas revelaciones de "Le Canard Enchaîné".

Sin embargo, reconoció haber errado al aceptar tres trajes de lujo valorados en 13.000 euros de su "viejo amigo de hace más de veinte años", el abogado Robert Bougi.

"Me equivoqué al aceptar los trajes que se me regalaron. Cometí un error de juicio. Y esos trajes los he devuelto", aseguró.

Al mismo tiempo, catalogó de "mentira vergonzosa" las informaciones aparecidas al respecto de la supuesta comisión de 50.000 dólares que habría recibido por concertar una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y un multimillonario libanés en 2015 a través de su consultora 2F Conseil.

Fillon aparece rezagado en el tercer lugar en todas las encuestas sobre intención de voto de cara a las próximas presidenciales de abril y mayo, lejos de poder alcanzar la segunda vuelta, que enfrentará según los sondeos a la ultraderechista Marine Le Pen y al socioliberal Emmanuel Macron.