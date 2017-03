Acusan de agresión a un alemán que vive hace meses en un aeropuerto de Brasil

Un turista alemán fue acusado de agredir a diversas personas, la mayoría de ellas mujeres, en un aeropuerto de Sao Paulo, donde vive desde diciembre pasado, y puede ser deportado si no deja el país de forma voluntaria, ya que su visado caducó, informó hoy la Policía Federal.

Stephan Brode captó la atención de los medios de comunicación después de que se divulgaran unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en las que el alemán aparece agrediendo a varios viajeros en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en el estado de Sao Paulo.

Brode, de 44 años, se justificó hoy y aseguró a la cadena Globo que no llegaba a "tocar" a las mujeres, sino que tan solo hacía el gesto en el aire para asustarlas.

"Yo no toco en las personas. Solo hago eso en el aire. No pego, no soy boxeador", aseguró a en una entrevista a Globo.

Según medios locales, el alemán llegó a Sao Paulo en diciembre procedente de Marruecos, perdió las conexiones que le llevarían de vuelta a su país natal, no consiguió pagar la multa solicitada para remarcar los billetes y acabó instalándose en el aeropuerto.

De acuerdo con las mismas fuentes, el visado de turista de Brode expiró la pasada semana y el plazo para dejar Brasil termina mañana.

El comisario jefe de la Policía Federal de Guarulhos, Marcelino Ivo de Carvalho, dijo que en caso de que "no se retire" de Brasil en las próximas horas, las autoridades "solicitarán prisión para deportación".

"Al final del día de hoy, si no sale de forma voluntaria estará de forma irregular y sujeto a deportación", agregó el comisario.