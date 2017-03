Exministra de Finanzas de Ucrania será directora de junta fiscal de P.Rico

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy el nombramiento de Natalie Jaresko, exministra de Finanzas de Ucrania, como directora ejecutiva.

En un comunicado difundido hoy por la junta, Jaresko señaló que con su nombramiento se le ha dado "un trabajo solamente: trabajar en apoyo de la Junta de Supervisión y el camino que han establecido, junto con el Gobierno de Puerto Rico, para garantizar una recuperación decisiva y exitosa para Puerto Rico y su gente".

"Me doy cuenta de que para muchos este objetivo puede parecer abrumador, si no imposible, pero acepté esta posición porque me siento optimista de que podemos lograrlo juntos", dijo Jaresko.

El presidente de la junta, José Carrión, indicó que "su caudal de habilidades como su trayectoria de ejecución son ideales para esta tarea sin precedentes".

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda de más de 60.000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

La ley Promesa, que establece la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, fue aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda.

"La situación de Ucrania hace tres años, como la de Puerto Rico ahora, era casi catastrófica, pero ella trabajó con todos los sectores para llevar a cabo las reformas que fueron necesarias para restaurar la confianza, la vitalidad económica y la reinversión en el país y sus ciudadanos", dijo Carrión.

A su vez, opinó que eso es "exactamente lo que Puerto Rico necesita hoy. Estamos seguros de que hará una contribución inmediata, significativa y sostenida a nuestro esfuerzo por mantener a Puerto Rico en el camino hacia la recuperación económica".

Antes de ser ministra Jaresko fue una de los cofundadores y directora ejecutiva de Horizon Capital, un gestor de fondos de capital privado y fue presidenta y directora ejecutiva del Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), creando una plataforma para la inversión de capital privado en la región.

Jaresko, ciudadana estadounidense de ascendencia ucraniana, comenzó su carrera en el servicio público en Estados Unidos, desempeñando varios cargos en el Departamento de Estado.