Erdogan anuncia que Turquía podría elegir una "vía británica" ante la UE

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado hoy que su país, desde hace décadas candidato a adherirse a la Unión Europea (UE), podría revisar pronto su estatus de candidato para elegir un modelo de relación similar al de Reino Unido.

"Tendremos que repasar las relaciones políticas y administrativas con la UE. En la cuestión de la ampliación nos tratan con expresiones insolentes. Turquía no puede entrar en esa carrera inmoral", dijo Erdogan durante una entrevista en la cadena CNNTürk.

"¿Qué hizo Inglaterra? Llevó a cabo un referéndum y dio sus pasos. Lo tenían claro desde el principio", agregó Erdogan y recordó que el Reino Unido nunca ha participado ni en el euro ni en el Tratado de Schengen.

"Admiro mucho a Inglaterra", agregó.

"No nos han aceptado en sus cumbres de líderes y ahora nos hablan con la boca chica. Turquía no es un país que puede aceptar algo así. El problema no surge de nosotros; surge de una parte de los países de la UE", se quejó el mandatario.

"No tenemos problemas con los inversores en nuestro país sino con algunos dirigentes políticos. Los derechos de los inversores son algo aparte", matizó Erdogan su postura.