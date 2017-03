Los "mediadores" confían en que no haya obstáculos al desarme de ETA

Los "intermediarios" relacionados en la entrega de armas de ETA afirmaron hoy que están en contacto con "todas las partes implicadas" y mostraron su confianza en que los gobiernos español y francés no pongan obstáculos al proceso de desarme de esa banda terrorista.

Estos personas, que se consideran "representantes de la sociedad civil" llamaron a los ciudadanos vascos a acudir el próximo 8 de abril al que han calificado de "día del desarme", del que no han aportado detalle alguno al margen de que se desarrollará en Bayona (Francia).

ETA planea su desarme total en las próximas semanas, un proceso que se prevé que culminará el 8 de abril y que encomendará a asociaciones civiles, según reveló un militante vascofrancés al diario "Le Monde" el pasado 17 de marzo.

No obstante, el comunicado que la banda terrorista iba a difundir con los lugares donde están escondidas las armas aún no se hizo público.

El sindicalista y expresidente de la cámara agraria del País Vasco francés Michel Berhocohirigoin presentó hoy a un grupo de medio centenar de personalidades vascofrancesas con los que se amplía a una asamblea el grupo de "mediadores".

Rechazó dar explicaciones sobre cómo se llevará a cabo la entrega de armas de ETA ni sobre el acto del día 8, aunque ha subrayado en que el proceso será "transparente" y "público".

Berhocohirigoin reiteró que los "principios" del desarme son que éste sea "total, seguro, verificado, sin condiciones políticas, pero respetando algunas condiciones técnicas".

Unas condiciones técnicas que desean discutir con el Gobierno francés, del que aún no han recibido respuesta, pero del que, al menos, esperan que no interfiera.

Señaló que la entrega de armas no llevará consigo ninguna "contrapartida política", lo que no significa - ha agregado - que en el futuro no se deban tratar problemas pendientes relacionados con las víctimas o los presos de la organización terrorista.

Acerca del acto del 8 de abril se limitó a decir que será en Bayona y que esperan la presencia de los miembros de la denominada Comisión Internacional de Verificación.

Los "mediadores" están convencidos de que el desarme es una condición imprescindible para "solucionar definitivamente el conflicto vasco" y hacer irreversible el abandono de la violencia en Euskadi.

Este proceso de desarme de ETA comenzó hace unos meses, cuando el expresidente de la Liga de Derechos Humanos de Francia Michel Tubiana, el sindicalistas y ecologista Jean-Nöel Etcheverry y el propio Berhocohirigoin hicieron llegar una carta a ETA en la que se ofrecieron como representantes de la "sociedad civil" para ayudar en la entrega de las armas de la organización terrorista.

ETA respondió a su emplazamiento a través de dos cartas fechadas los días 19 de octubre y 16 de noviembre, en las que la organización terrorista aceptó la mediación de estas tres personas y abogó por "delegar en la sociedad civil la responsabilidad política del desarme".

"Os pedimos una sola cosa: que el procedimiento utilizado no deje ningún margen a una lectura deshonesta en términos de 'vencedores y vencidos", indicó ETA en la segunda de las cartas remitidas a los tres activistas y redactada en francés.

"Nuestro objetivo es el de poder declarar en el plazo más breve posible que ETA ya no es más una organización armada", sostuvo la banda.

El 20 de octubre de 2011 ETA difundió un comunicado en el que anunció que terminaba la lucha armada, después de varias décadas de violencia, secuestros y extorsión en los que mató a al menos 858 personas.