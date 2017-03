Los "mediadores" confían en que España y Francia no obstaculicen el desarme

Los "intermediarios" implicados en la entrega de armas de ETA aseguraron hoy que mantienen contactos con "todas las partes implicadas" y expresaron su confianza en que los gobiernos español y francés no obstaculicen el proceso de desarme de la banda terrorista.

En una rueda de prensa, los "representantes de la sociedad civil" hicieron un llamamiento a los ciudadanos vascos para acudir el próximo 8 de abril, al que han bautizado como "día del desarme", a un acto en Bayona (Francia), del que no han ofrecido detalles.

La organización terrorista planea su desarme total en las próximas semanas, un proceso que será culminado el próximo 8 de abril y que encomendará a asociaciones civiles, según reveló un militante vascofrancés al diario "Le Monde" el pasado 17 de marzo.

No obstante, el comunicado que la banda terrorista iba a difundir con los lugares donde están escondidas las armas aún no se ha hecho público.

Hoy, el sindicalista y expresidente de la cámara agraria del País Vasco francés Michel Berhocohirigoin presentó a un grupo de medio centenar de personalidades vascofrancesas con los que se amplía a una asamblea el grupo de "mediadores".

Berhocohirigoin rechazó explicar cómo se llevará a cabo la entrega de armas de ETA ni sobre el acto del día 8, aunque insistió en que el proceso será "transparente" y "público", y se espera la presencia de los miembros de la denominada Comisión Internacional de Verificación.

Los llamados mediadores aseguraron que mantienen una "relación de confianza" con los gobiernos regionales del País Vasco y Navarra, así como con la Mancomunidad del País Vasco francés, al tiempo que insistieron en que la "mejor opción" es que el Ejecutivo galo se implique en el proceso de desarme.

Berhocohirigoin reiteró que los "principios" del desarme son que este sea "total, seguro, verificado, sin condiciones políticas, pero respetando algunas condiciones técnicas".

Unas condiciones técnicas que, según dijo, desean discutir con el gobierno francés, del que aún no han recibido respuesta, pero del que, al menos, esperan que no interfiera.

Tanto el Gobierno de Francia como de España han reclamado a la banda terrorista que entregue las armas sin condiciones y advertido que no negociarán con ETA.

Berhocohirigoin señaló que la entrega de armas no conllevará ninguna "contrapartida política", lo que no significa, explicó, que en el futuro no se deban tratar, en su opinión, problemas pendientes relacionados con las víctimas o los presos de la organización terrorista.

ETA anunció el 20 de octubre de 2011 "el cese definitivo de su actividad armada" con las que ha matado en las últimas cinco décadas a unas 850 personas en su objetivo de lograr la independencia del País Vasco.