Tras 16 años de ayuno y 90 votos, Sharmila deja la política pero no la lucha

Nueva Delhi, 23 mar (EFE).- Después de obtener 90 votos en las elecciones en Manipur (noreste de la India), la activista que abandonó una huelga de hambre de 16 años para continuar desde la política su lucha contra la actuación de los militares en la región ha quedado abatida, pero no derrotada.

Escarmentada y decepcionada, Sharmila ha decidido no continuar en política pero en Kerala, estado meridional indio al que ha viajado en busca del algo de "calma", ha decidido reinventar su lucha creando una plataforma global.

"Cuando la gente me falló me sentí realmente destrozada. Si no quieren que me envuelva en política ni usar su derecho a elegir correctamente, que así sea", sentenció Sharmila durante un rueda de prensa en Kerala esta semana, al tiempo que aseguraba que se dedicará a recorrer el mundo para presionar contra los abusos de los militares.

La derrota electoral en los comicios de este mes en Manipur del partido de Sharmila, Resurgimiento del Pueblo y Alianza por la Justicia (PRJA), fue rotunda.

"No esperábamos 90 (votos), esperábamos ganar las elecciones, pero ha ocurrido lo opuesto", indicó a Efe Tele Salam, un miembro del PRJA, al recordar unos comicios que contaron con una participación de más del 80% en una región muy inestable con más de una treintena de grupos armados activos.

La activista convertida en política logró 90 votos en la circunscripción en la que se presentó, frente a los 18.649 de su principal contrincante, el hasta ahora jefe de Gobierno de Manipur, Okram Ibobi Singh.

"Gracias por los 90 votos", se limitó a decir Sharmila en su cuenta de Facebook tras conocer los resultados.

En el PRJA aún no se explican cómo obtuvieron tan pocos votos cuando ofrecían a la gente "una política limpia, sin corrupción", excusándose en que quizá la gente se halla todavía "muy influenciada por el poder del dinero".

El PRJA logró en total 696 votos, frente a los 601.527 de la formación más votada, el BJP del primer ministro indio, Narendra Modi, que aunque eso no se tradujo en el mayor número de escaños, logró los suficientes apoyos para gobernar Manipur.

Sharmila decidió hace siete meses fundar el PRJA tras abandonar un ayuno de 16 años, durante los cuales permaneció bajo custodia policial para ser alimentada a la fuerza con suero a través de una sonda, al amparo de una ley contra el suicido.

Muy pocos entendieron la decisión de Sharmila, y desde sus familiares hasta activistas que la habían acompañado durante los años de ayuno decidieron darle la espalda, seguros de que el haber optado por la política suponía pasarse al bando de los corruptos.

La periodista independiente manipuri Grace Jajo, que acogió a Sharmila en su casa durante casi dos meses cuando todo el mundo la rechazaba, dijo a Efe que fue testigo de los malos momentos que pasó la activista, que le reconoció que llegó a plantearse "abandonar" la carrera electoral después de ser insultada por un grupo de mujeres.

El BJP, según denunció Sharmila y negó este partido, le había ofrecido 360 millones de rupias (5,5 millones de dólares) para su campaña si se unía a sus filas, algo que rechazó la activista, que promocionó su candidatura a lomos de una humilde bicicleta.

"Le expliqué que la política puede ser amarga y que se debería preparar para la peor", aseguró Jajo, que aunque reconoció que las aspiraciones de Sharmila eran "genuinas", la gente no la veía capaz de representarles más allá de su principal lucha, que es abolir la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA).

La AFSPA, que se aplica entre otros lugares, en el nordeste de la India desde 1958, permite el uso de fuerza letal contra quien incumpla leyes u órdenes y da a las fuerzas de seguridad capacidad de actuar sin mandato judicial, una discrecionalidad que según la organización Amnistía Internacional les permite "ejecutar y torturar con impunidad".

Sharmila comenzó su protesta en el año 2000 tras el asesinato de diez personas en una parada de autobús en el pueblo manipurí de Malom a manos de efectivos del Ejército indio y prometió entonces que continuaría su huelga de hambre hasta acabar con la AFSPA.

Hasta que el pasado 9 de agosto, frente a la puerta del hospital en el que había permanecido retenida media vida y en medio de una gran expectación mediática colocó, tras una tensa espera y entre lágrimas, un poco de miel en su lengua, concluyendo su ayuno.

Siete meses después, las aspiraciones políticas de Sharmila, conocida como "la dama de hierro de Manipur", llegan también a su fin mucho más rápido de lo esperado, aunque no su lucha, que continuará, como siempre ha dicho, hasta derrotar a la AFSPA.