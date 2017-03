Los problemas que ha tenido Selena Gómez por tener un rostro angelical

Aunque a sus 24 años podría presumir del largo historial de éxitos que lleva acumulados a lo largo de toda su carrera artística, especialmente en el mundo de la música, Selena Gómez reconoce ahora que en estos últimos años no ha podido desarrollar su trayectoria como actriz de la forma en que a ella le hubiese gustado, una circunstancia que no ha dudado en atribuir a la dulce imagen que proyecta y al efecto tan pernicioso que tendría para ella a la hora de optar por papeles más maduros.

"Podría hacer cualquier película de princesa adolescente o chica poco femenina en el mundo si quisiera. Podría hacerlo durante años. Pero quiero formar parte de proyectos con valor, que tengan un mensaje. Y es muy duro conseguirlo. Algunas veces me siento derrotada. Voy a la audición para conseguir un papel que me apasiona, me reúno con gente, les digo que estoy dispuesta a ir adónde me digan. Pero creo que ellos piensan que no puedo conseguirlo", se ha sincerado la joven intérprete en una entrevista al diario The New York Times.

Puede que esta sea la razón por la que Selena haya preferido refugiarse en la música en lugar de perseguir nuevos éxitos en la gran pantalla, ya que desde que estrenase varias películas a principios del año pasado, incluyendo 'In Dubious Battle' junto a James Franco -con el que ya trabajó en 'Springbreakers'- no tiene ningún gran proyecto audiovisual a la vista.

"Sinceramente, no creo que ocurra pronto [su vuelta al cine]. Creo que aparento ser demasiado joven y doy una imagen distorsionada que a la gente le resulta difícil de entender", ha asegurado con resignación.