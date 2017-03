Lemaitre: La novela negra está muy sincronizada con los problemas sociales

El escritor francés Pierre Lemaitre, que explora el lado más inmoral del mundo empresarial y los efectos perversos del desempleo en su último libro, "Recursos inhumanos", considera que "la novela negra está muy sincronizada con los problemas sociales".

Lemaitre, que participa en el festival literario Kosmopolis en Barcelona, explicó que "a los lectores les gusta la novela negra en situación de crisis, porque, por un lado, juega un papel de catalizador y, además, trata de dar una explicación de los hechos".

"Recursos inhumanos" (editada en español por Alfaguara) se centra en un protagonista especial, Alain Delambre, un director de recursos humanos en el paro con 57 años, en una historia que se ha calificado como "el 'Breaking Bad' francés.

El propio autor reconoció que "en origen no era un 'Breaking Bad', pero quizá se haya convertido en eso".

Todo comenzó, reveló, un día en que escuchó en la radio la noticia de una empresa que había secuestrado a los directivos para ponerlos a prueba, "un juego de rol violento y muy cruel" ante el que vio "materia para una novela".

Cuando escribió el libro siguiendo lo que había pasado en la realidad ya no se hablaba del tema, y luego supo que había desaparecido de las noticias porque "se trataba de una empresa de la televisión francesa, y el corporativismo de los medios intentó silenciar este hecho, a pesar de que el caso fue a los tribunales y los organizadores de este juego de rol fueron condenados".

Lo chocante, señaló Lemaitre, es que "cuando apareció la novela, todos dijeron que era una historia buena pero poco creíble", una sensación que ha vuelto a experimentar con la adaptación a la televisión en forma de serie.

Según el autor, la lección que se puede extraer de "Recursos inhumanos" es que "la dirección de una empresa se lo puede permitir todo, puede secuestrar a los asalariados en nombre de los valores de la empresa".

El hecho de que haya escrito "un final amargo y triste" da al lector "la libertad de juzgar la historia con sus propios valores y eso no habría pasado si el libro hubiera acabado con un final feliz".

Humor y sarcasmo se unen en una de las escenas preferidas de Lemaitre, en la que se argumenta por qué unos mendigos reciben limosna y otros no: "Pedir limosna es una auténtico trabajo, y hay mendigos que son más competentes que otros, que conmueven mejor".

Cómodo en la corriente cultural de intelectuales como los cineastas Costa Gavras o Ken Loach, el filósofo y lingüista Noan Chomsky o el escritor griego Petros Márkaris, Lemaitre piensa que "los legisladores franceses escriben las leyes como si escribieran novela negra", en referencia a la legislación gala que contempla un decrecimiento paulatino de la prestación por desempleo.

Acaba de firmar con la cadena de televisión francoalemana Arte para convertir "Recursos inhumanos" en una serie inicialmente de una temporada de seis capítulos de cincuenta minutos cada uno.

Para Lemaitre, "el gran éxito de la novela policíaca de los últimos 15 años es que es ecléctica, superado el período de crisis anterior que coincidió con la llegada de las novelas negras escandinavas".

No ha evitado hablar sobre la actualidad política francesa, que le preocupa "no tanto por las elecciones presidenciales como por el futuro, no tanto por que la extrema derecha tenga muchos diputados, sino por las ideas que hay en la cabeza de las personas".

Y añadió: "Veo que la gente tiene ganas de probar la extrema derecha, la única opción que no han probado en los últimos 40 años".

Aunque quizá "estas presidenciales no serán todavía su momento, me da más miedo que el voto al Frente Nacional ya no da mala conciencia a la gente".

En su opinión, el gran drama es "la predisposición de los jóvenes a votar a la extrema derecha, que denota que no conocen la historia".