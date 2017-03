Sara Guirado, la "bailarina viral" que cree en el poder de la danza oriental

La española Sara Guirado se toma como algo "curioso" su condición de "bailarina viral" en Youtube, donde acumula más de 45 millones de vistas en un vídeo que ha servido para "acercar a mucha gente a la danza oriental", un arte "nada inferior" que, según asegura, puede empoderar a quien lo practica.

La Habana, 23 mar (EFE).- La española Sara Guirado se toma como algo "curioso" su condición de "bailarina viral" en Youtube, donde acumula más de 45 millones de vistas en un vídeo que ha servido para "acercar a mucha gente a la danza oriental", un arte "nada inferior" que, según asegura, puede empoderar a quien lo practica.

Contraria a quienes a veces "ridiculizan" o tienden a relacionar este baile con estereotipos sexistas, Guirado ve a la danza oriental como un "arte milenario" que tiene "muchísima base cultural y mucha fusión", algo que espera demostrar en su primera visita a Cuba, donde participará desde hoy en el festival Havana World Music.

Minutos antes de impartir una clase a bailarinas cubanas, esta madrileña afincada en Valencia (este de España) conversó con Efe sobre la "grandeza" de la llamada danza del vientre, en la que hay todo un "abanico de folclore, mucho más de lo que se piensa".

"Lo llevo viendo muchísimos años a lo largo de mi carrera. La mujer entra de una forma y sale de otra en una clase de danza. Es un momento para ellas, no necesitan a nadie, solo trabajan consigo mismas y con otras mujeres y se crea una energía de trabajo increíble", señala.

Explica que trabaja "con el interior, no solo el físico", lo que posibilita a la bailarina "abstraerse de todo lo que tiene que ser, de lo que no puede manifestar, del reflejo de mujer que espera la sociedad".

"Todo desaparece y simplemente están enfocadas en la emoción que les trasmite esa música", insiste.

Su pasión por la danza oriental le hizo apartarse de la Ingeniería Agrícola y Ciencias Ambientales que estudió para dedicarse en serio al baile, fundar una academia en la ciudad valenciana y crear su propia compañía, una de las primeras de su tipo en España.

La consideran "la bailarina de vientre más famosa del mundo" por un vídeo, filmado en un espectáculo de fin de curso en su escuela y en el que baila con un sable, que ya suma más de 45 millones de reproducciones en Youtube y contando.

"Es curioso, voy por el mundo y la gente me reconoce de verme en el vídeo. Es muy bonito la verdad, porque hace que haya una apertura hacia un conocimiento mayor. Hace que la gente se interese, busque, investigue y a la vez animen a otros", apunta mientras sonríe por su condición de "bailarina viral".

Después de llevar su arte a numerosos países, participar en concursos televisivos y actuar frente a personalidades como Sean Penn -de quien se ha hecho muy amiga-, Leonardo DiCaprio y Madonna, Guirado aterriza ahora en Cuba, un país que "tenía muchísimas ganas de conocer".

Sobre su participación en el Havana World Music, que se celebra desde hoy y hasta el próximo domingo en la capital cubana, asegura estar muy entusiasmada porque le "apasiona la música en directo, la fusión y la energía que se produce en este tipo eventos".

"Espero que los cubanos estén presentes, que conecten. Me han hablando muy bien de Cuba y ya he actuado también en otras regiones similares, con ambiente así de caribeño y siempre he tenido mucho apoyo, mucho amor de la gente", comenta.

Este festival de la llamada "música del mundo", que marca desde hace cuatro años la diferencia en el panorama cultural habanero, incluye a la bailarina en su cartel de apertura este jueves, junto al grupo francoargelino Speed Caravan, que mezcla rock, música árabe-andaluz, el género chaabi y los ritmos electrónicos.

Para el domingo Sara Guirado tiene previsto un taller en el que trabajará una vez más con bailarinas de Cuba, donde reconoce que ha visto "un alto nivel" y se siente "gratamente asombrada de ver a chicas muy jóvenes interesadas en el baile del vientre".