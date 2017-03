La chilena Pepa San Martín desmonta prejuicios en su opera prima, "Rara"

En 2003 la jueza chilena Karen Atala perdió la custodia de sus hijas por vivir con su nueva pareja, una mujer. El caso ha inspirado a la guionista y directora Pepa San Martin, que en su opera prima, "Rara", trata de desmontar prejuicios contando la historia desde la mirada de una adolescente.

Madrid, 23 mar (EFE).- En 2003 la jueza chilena Karen Atala perdió la custodia de sus hijas por vivir con su nueva pareja, una mujer. El caso ha inspirado a la guionista y directora Pepa San Martin, que en su opera prima, "Rara", trata de desmontar prejuicios contando la historia desde la mirada de una adolescente.

La película llega este viernes a la cartelera española tras un exitoso recorrido por festivales que la ha hecho merecedora, entre otros, del premio Horizontes Latinos del pasado Festival de San Sebastián (norte de España) o el de mejor película en una sección paralela de la Berlinale.

"Siempre he entendido la dirección de cine como un acto de comunicación", señala a Efe la directora. "Uno tiene que estar muy convencido de lo que va a hablar, estar casi enamorado de su idea, porque hacer una película es un trabajo enorme", agrega.

Por eso eligió esta historia. "Es un relato que me cuestionaba a mi misma y cómo nos miramos las familias monoparentales", asegura. "En Chile no existe el matrimonio homosexual, pero estas parejas están teniendo hijos que, al no haber una legalidad, los convierte en ciudadanos de segunda", critica.

No obstante, matiza, se ha avanzado mucho porque hace 15 años ni siquiera se planteaba que las parejas gays pudieran tener hijos.

Todas estas reflexiones están en la película, que gira en torno a Sara, una chica de 13 años con las inquietudes y contradicciones normales de su edad: su relación con sus amigas, los chicos, los cambios de su cuerpo.

A eso se añade aceptar que su nueva familia incluye por un lado a su madre y su novia, y por otro a su padre y su mujer, algo que se complica en el momento en que el progenitor pide la custodia legal de Sara y de su hermana pequeña.

San Martín subraya que en su película no hay buenos ni malos: "Estaba cansada de ver películas agresivas, con mucho dolor, y quería que la mía fuera inclusiva, mostrando lo que somos", subraya y, en ese sentido, critica los estereotipos que ha construido de los gays el cine de Hollywood.

"Casi siempre son películas nocturnas, con mucha parranda y relaciones livianas", apunta. "Hay que darle la vuelta a eso y mostrarnos como somos, con nuestros defectos y virtudes; si queremos ser iguales, también tenemos derecho a ser erráticos".

San Martin siguió el caso de la jueza Atala desde mucho antes de saber que se convertiría en su primera película, aunque a la hora de llevarlo a la ficción ha hecho una adaptación libre y que sólo muestra de lejos la batalla judicial.

Atala fue la primera jueza en Chile que reconoció abiertamente su homosexualidad. En el año 2003 su marido la demandó para quedarse con la custodia de sus hijas y ganó el caso, lo que llevó a la jueza a denunciar al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que falló a su favor en 2010.

"La Corte la dio por ganadora y el Estado chileno fue obligado a pedir disculpas y a garantizar que no volviera a pasar, y no ha pasado. Pero en realidad ella no ganó, porque transcurrieron casi 10 años con todo el proceso, sus hijas crecieron lejos de ella", considera la cineasta.

"Si alguien ganó fue la sociedad chilena, pero ella no, ella es la gran perdedora, porque tuvo que alejarse de sus hijas por ser lesbiana", insiste.

"Rara", la película chilena con más precandidaturas a los Premios Platino este año -por encima de "Neruda" o "Aquí no ha pasado nada"- ya se ha estrenado en otros países de Europa como Italia o Suiza. HBO ha comprado los derechos para Estados Unidos y Sony la distribuirá en Latinoamérica.