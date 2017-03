Moscú espera que Ucrania dé marcha atrás en veto a cantante rusa

Moscú espera que el Gobierno de Ucrania dé marcha atrás en su decisión de prohibir la entrada al país a la representante rusa para el festival de Eurovisión, Julia Samóylova, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"La decisión es injusta y lamentable y esperamos que sea estudiada de nuevo", señaló Peskov a los periodistas.

También opinó que el veto impuesto por Ucrania a la cantante por haber actuado en la península de Crimea, anexionada por Rusia, "devalúa el prestigio" del certamen.

"Aunque esta historia tiene un componente ético-moral y emocional, también tiene unos hechos. Y los hechos nos dicen que el prestigio del concurso está siendo devaluado", subrayó el portavoz del Kremlin.

Ucrania cumplió ayer con su amenaza y prohibió la entrada en el país a la cantante rusa, en silla de ruedas por una atrofia muscular espinal, por su participación hace dos años en un concierto en la anexionada Crimea.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, antiguo KGB) argumentó su decisión con que la joven intérprete, a punto de cumplir los 28 años, cruzó ilegalmente la frontera al acceder sin autorización a la península, un territorio que Kiev perdió en 2014 y que no renuncia a recuperar.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), responsable de organizar el concurso de la canción, expresó su gran decepción por lo sucedido y aseguró que insistirá al Gobierno ucraniano para que dé marcha atrás.

El viceprimer ministro ucraniano, Viacheslav Kirilenko, respondió que la UER no debe perder el tiempo porque "no tiene sentido que trate de convencer a Ucrania para que cambie su decisión sobre Samóylova. Será mejor que convenza a Rusia para que envíe a un participante que no haya violado las leyes ucranianas".

Ucrania también podría prohibir participar en el concurso a la representante armenia, Artsvik Arutunián, que según algunos medios cruzó ilegalmente a la anexionada Crimea al igual que Samóylova.

"Si alguno de los concursantes de otros países, sean de la Unión Europea o de Armenia, también entraron en Crimea o en los territorios ocupados, la decisión debe ser la misma como la que se tomó en relación a la ya exconcursante de Rusia", ha dicho Antón Gueraschenko, consejero del Ministerio de Interior de Ucrania.

Si se demuestra que la artista armenia también entró en Crimea sin autorización del Gobierno ucraniano, las autoridades de este país tomarán una decisión al respecto, advirtió.

"Con este ejemplo demostraremos a los rusos y a representantes de otros países que Ucrania es un país soberano e independiente", aseveró ayer en unas declaraciones a una televisión local.