Mayores bancos públicos argentinos lanzan créditos hipotecarios a largo plazo

Los tres mayores bancos públicos de Argentina anunciaron hoy el lanzamiento de créditos hipotecarios de hasta 30 años de plazo que busca dar acceso a la vivienda a sectores de ingresos medios y bajos que hasta ahora tenían dificultades para acceder a créditos de este tipo.

Los créditos, que comenzarán a estar disponibles en las próximas semanas, serán otorgados por el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad de Buenos Aires.

En rueda de prensa, el ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, dijo que la banca pública "debe estar al servicio del sector productivo" y que la baja de tasas que ha logrado Argentina en los mercados ha de ser un beneficio que llegue a toda la sociedad.

Cada entidad financiera tendrá sus propias líneas de crédito, con características diferenciadas en cuanto a requisitos y tasas de interés, pero en todos los casos serán con plazos de hasta 30 años -actualmente los créditos hipotecarios en Argentina no suelen superar el plazo de 20 años- y podrá ser destinado a compra de vivienda, construcción, ampliación y mejoras.

Uno de los denominadores comunes es que el ingreso familiar mínimo requerido para calificar es relativamente bajo y que la cuota mensual a pagar por el crédito resulta igual o inferior a los valores que actualmente se paga por la renta de una vivienda.

"Estamos, por el mismo costo de un alquiler, dando la posibilidad de transformarse en propietario. Esto es una Argentina distinta", destacó el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga.

El titular del mayor banco público de Argentina sostuvo que este tipo de créditos no solo "genera una reactivación de la economía" sino que además es una "herramienta fundamental para luchar contra la pobreza".

"Dice el papa Francisco que sin vivienda no hay hogar, sin hogar no hay familia y sin familia no hay manera de luchar contra la pobreza extrema", sostuvo Fraga.

El presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla, destacó asimismo el impacto de los créditos hipotecarios en la "recuperación" del mercado inmobiliarios local, que en los últimos años estuvo "deprimido".

Las autoridades de las tres entidades bancarias destacaron que ya vienen registrando en los últimos meses un mayor interés por las líneas de préstamos hipotecarios que esperan que crezca con el lanzamiento de estas nuevas líneas.

"Estamos ante un escenario, producto del reordenamiento macroeconómico de Argentina, en el que la gente está recobrando la confianza y entiende que los préstamos son más interesantes que en el pasado, los encuentra más accesibles y está timando estos créditos", sostuvo el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet.