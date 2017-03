Márquez: "Hemos empezado bastante bien porque no acabamos bien los test"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo clasificado en la primera jornada del Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Losail afirmó que había empezado "bastante bien", porque no acabaron bien el test, pero sí el gran premio".

"Se ha hecho un primer entrenamiento bastante rápido y la gente puede decir que ya hemos hecho tres días de test aquí, pero tenemos trabajo por hacer, tenemos cosas que buscar e intentar acabar de poner todo en su sitio", reconoció Márquez.

"Hemos tenido algunos puntos bastante positivos y hemos entendido varias cosas, problemas que teníamos en el test, pero luego hubo dos puntos negativos, que no voy a decir cuáles son y en la entrada de curva no he terminado de encontrarme del todo cómodo; quizás tenga que coger confianza pero por lo general estoy bastante contento con este inicio", indicó el piloto de Repsol Honda.

"Lo importante es que en principio las sensaciones son bastante buenas y, de entrada, los tiempos han sido similares a los del test y sólo es el primer entrenamiento y eso es sorprendente, porque el año pasado no se rodó tan rápido", indicó Márquez.

En cuanto al margen de su rival, Maverick Viñales, autor del mejor tiempo, el piloto de Repsol Hondda comentó tranquilo que "en ritmo de carrera veremos cómo va, porque estamos en el primer entrenamiento, pero de momento hay dos o tres décimas por vuelta que había en el test, que son muchas y que tenemos que intentar recortar al máximo".

"En este circuito sabemos que nos toca sufrir un poquito y cuando nos encontramos en esta situación la clave es sacar el máximo partido a lo que tenemos", manifestó.

"Cada fin de semana tenemos que intentar sacar el máximo y aquí, pese a haber tenido un test previo, nos ha costado bastante, nos está costando encontrar algo de electrónica, hay algo que no acabo de entender y creo que los otros pilotos Honda tampoco, en aceleración, pues estamos perdiendo en un punto muy raro, pero tenemos que encontrarlo. Sé que mañana no se va a solucionar", recalcó el campeón del mundo de Repsol Honda.

La mala clasificación del italiano Valentino Rossi también fue objeto de análisis por parte de Marc Márquez, quien afirmó que "Valentino, hasta que el domingo no cruce la línea de meta pues los domingos siempre saca un poco más, no se le puede descartar nunca".

"El año pasado aquí no acabó de hacer uno de sus mejores fines de semana y luego durante la temporada fue muy rápido y, sin embargo, Lorenzo hizo una gran carrera aquí y luego durante la temporada le costó un poco más", explicó Márquez, quien agregó que "el campeonato es muy largo y hay que estar regularmente delante".