Luis Alberto y Anderson visitan a estudiantes romanos

El español Luis Alberto Romero y el brasileño Felipe Anderson, futbolistas del Lazio, visitaron este jueves una escuela de Roma para recordar a los jóvenes estudiantes los valores del deporte y para condenar el racismo.

Luis Alberto, que jugó en la Liga española con el Sevilla, el Málaga y el Deportivo de La Coruña, y Anderson conversaron durante varios minutos con los estudiantes de una escuela de las afueras de la capital, según informó el club romano.

El español explicó a los niños que su sueño siempre fue ser futbolista y condenó con fuerza el racismo, algo que "no debería existir en la vida de un hombre".

Por su parte, Anderson se mostró feliz por conocer a estos jóvenes estudiantes.

"Es muy bonito pasar tiempo con los niños, son honestos y me alegra verles tan entusiasmados. Cuando era pequeño me hubiera gustado conocer a los futbolistas, pero no lo pude hacer. Me alegra que ellos tengan esta posibilidad", explicó Anderson.

El brasileño, que ganó el oro olímpico con la selección de su país en los Juegos de Río 2016, subrayó que el esfuerzo es imprescindible para tener satisfacciones en la vida.

"Es importante que los niños sepan nuestros valores. A veces se piensa que ser futbolista es fácil, pero en cada trabajo es fundamental tener carácter y hacer sacrificios", dijo.

"Cuando tienes 15 o 16 años no es fácil estar lejos de casa y sacrificar el tiempo libre para convertirte en futbolista", agregó.

Los dos futbolistas aprovecharon el parón del campeonato italiano debido a los compromisos de las selecciones para visitar la escuela romana, en el marco del proyecto denominado "De la escuela al estadio, la manera correcta de apoyar el deporte".