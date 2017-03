Ferrer y Verdasco se suman a la lucha contra la violencia de género

Los tenistas españoles David Ferrer y Fernando Verdasco, la campeona olímpica Mónica Puig y el francés Lucas Pouille se incorporan a la lista de participantes en el Mutua Charity Tie Break Tens, torneo destinado a la lucha contra la violencia de género.

"No podía perderme este torneo. Jugar en España es algo que no podemos hacer muchas veces y creo que este atractivo formato de competición con tie-breaks a 10 puntos hará que el público se lo pase bien, así que animo a todos a venir a vernos y a contribuir a una causa benéfica", indicó David Ferrer, ex número 3 del ránking mundial de la ATP.

El torneo se basa en un formato reducido de competición, con una participación total de 16 tenistas, donde cada punto cuenta y los partidos se disputan jugando tie-breaks de 10 puntos.

El campeonato, que está vinculado al Mutua Madrid Open, tendrá lugar el próximo 4 de mayo en la Caja Mágica y también contará con la presencia del japonés Kei Nishikori, el español Feliciano López, el búlgaro Grigor Dimitrov, la española Garbiñe Muguruza, la rusa Maria Sharapova y la rumana Simona Halep, a falta de confirmar las 6 raquetas restantes.

El Mutua Charity Tie Break Tens Madrid destinará 100.000 dólares (93.000 Euros aproximadamente) para apoyar iniciativas contra la violencia de género y, además, la Fundación Mutua Madrileña pondrá en marcha una campaña de sensibilización en la que participarán jugadores y jugadoras de la ATP y la WTA. EFE.