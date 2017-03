Hamilton: "Necesitamos que Alonso tenga un buen coche y luche con nosotros"

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) confesó, durante la rueda de prensa de este jueves previa al Gran Premio de Australia, que espera ver a Fernando Alonso de nuevo compitiendo por el campeonato del mundo de Fórmula Uno.

"Necesitamos que este tipo (Fernando Alonso) tenga un buen coche para que pueda levantarse y luchar con nosotros también, antes de que su tiempo se acabe. Tenemos una pista de que estará al menos otro par de años, así que es bueno", elogió Hamilton al piloto español del que espera aún grandes momentos.

"Siento que todavía estamos por ver lo mejor de Fernando. El deporte lo necesita y que sea capaz de demostrarlo. Quieres competir contra los mejores. Creo que eso es lo que los aficionados quieren ver", prosiguió el británico que ve en su enfrentamiento con el alemán Sebastian Vettel una dura batalla.

"No he tenido muchas batallas con Sebastian en pista así que, por supuesto, me encantaría tener eso. Creo que es lo que los aficionados quieren ver. Estoy deseando correr con todos ellos", indicó el tres veces campeón del mundo.

Hamilton quiso obviar su condición de campeón, puesto que cada año es "un comienzo completamente nuevo" donde está todo por demostrar. "Es un nuevo desafío y un nuevo campeonato que ganar. Solo quieres vencer a quien sea que te encuentres. Cada año tu objetivo es vencer a todos, por supuesto, y cuanta más pelea tengas, más satisfactorio es cuando resultas victorioso", explicó.

El piloto de Mercedes está satisfecho con su monoplaza aunque considera que el Ferrari parte como favorito. "Es el más rápido en este momento y creo que son los favoritos, pero lo averiguaremos durante el fin de semana", periodo en el que se disputará el Gran Premio de Australia, primera prueba del campeonato del mundo.

Ante los nuevos cambios introducidos en la Fórmula Uno, los pilotos participantes en la rueda de prensa expresaron sus deseos de cara a la competición. El español Fernando Alonso solicitó que los motores sean iguales para todos. "No estoy de acuerdo con eso", espetó Lewis Hamilton que además bromeó con que no quiere coches Honda, además de solicitar una "carrera en Miami" y "más mujeres en el paddock".

Pero la principal diferencia con respecto a la temporada pasada reside en la potencia de los motores. "Los coches son más rápidos de lo que lo eran el año pasado. Es un gran desafío explotar esa velocidad en pista", explicó Hamilton y concluyó que le "gusta" la mayor exigencia física a la que se van a ver sometidos durante todo el campeonato. EFE.