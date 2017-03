Sainz: "No voy a volverme loco tratando de demostrar muchas cosas"

El español Carlos Sainz (Toro Rosso) declaró este jueves en Melburne, la víspera del comienzo del fin de semana de Gran Premio de Australia, que su objetivo en 2017 es hacer lo que ha estado haciendo hasta ahora y que no va a volverse "loco tratando de demostrar muchas cosas".

"Sólo tengo que hacer lo que he estado haciendo. No voy a volverme loco tratando de demostrar muchas cosas, porque en Fórmula Uno eso no va así. Si te pones demasiada presión en conseguir buenos resultados, llegan los errores. Voy a ser yo mismo, el piloto que siempre trata de sacar lo mejor del coche. Si el resultado llega, llegará, y si no llega, que no sea por mí", dijo el madrileño ante su tercera temporada en declaraciones que reproduce motorsport.com.

Sainz cree que para su equipo "estaría bien lograr finalmente el objetivo de ser quintos en el campeonato de constructores".

"Creo que será difícil por la competencia que hay: McLaren-Honda, Renault, los equipos con motores Mercedes como Williams o Force India... Es muy difícil, pero creo que James Key y su grupo pueden lograrlo", agregó.

"Para mí, se trata de asegurarme de que si el coche está para ser noveno, sea noveno, y si está para ser sexto, sea sexto. Quiero extraer el máximo", preciso el español.

"El 'top 10' es siempre mi objetivo. Si el equipo logra estar quinto, eso significa noveno o décimo en pilotos, y si luchas por esa posición todo el año, estarás más o menos ahí en el campeonato", comento Sainz.

"No es ningún secreto que estamos probablemente un poco más atrás de lo que nos habría gustado. La segunda semana de pruebas fue mucho mejor, y llegamos con más confianza a esta carrera que en los primeros test. No fue el invierno perfecto para nosotros, pero los últimos días nos dieron mucha más confianza", dijo.