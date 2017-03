“Despacito”, se convierte en un virus maravilloso

La cantante y compositora dio detalles de cómo surgió el éxito musical en la residencia de Luis Fonsi, y que al compás de la guitarra y Daddy Yankee lograron crear la canción que los tiene el ranking de las mejores canciones.

“Despacito” le ha gustado a la gente por sus ritmos urbanos que demuestran el sabor que tienen los Latinos. Pues recientemente, en reconocimiento a su trayectoria musical de 25 años, Ender tuvo nominación al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

La artista mencionó en entrevista The Associated Press en la ciudad de Panamá que "Me han pasado muchas cosas seguidas. Creo que estaban acumuladas en el universo porque venía trabajando desde hace mucho tiempo". Además, dice que “Despacito” se ha esparcido en el mundo como un "virus maravilloso".

Esta canción no ha sido la única que se ha convertido en un éxito rotundo, pues Eika Ender es autora de éxitos como “Cinco minutos” de Gloria Trevi, “Candela” y “Ay mamá” de Chayanne, entre otros.

Actualmente, la compositora está concentrada en su proyecto “la fundación Puertas Abiertas”, con el objetivo de promover la cultura, la educación y el entretenimiento infantil por medio de la música.