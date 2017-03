[Foto] Conozca cómo lucía la nueva Señorita Colombia en su adolescencia

Laura González, quien fue coronada cómo la nueva Señorita Colombia el pasado 20 de marzo en la ciudad de Cartagena, comentó a Tiempo lo tormentosa que fue su adolescencia por ser la “gordita del salón”, pero que gracias a el teatro logró tener seguridad de sí misma y así lograr el título de la mujer más bella del país.

"Era la niña 'gordita' de la clase y en la infancia esas cosas afectan la autoestima, pero todo empezó a cambiar cuando pude hacer lo que me gustaba y entré a estudiar teatro, luego la gente me reconoció como actriz y comencé a levantar el pecho, entonces me reconocieron como una mujer bonita y luego vino el comentario de 'por qué no te metes al Concurso Nacional de la Belleza" mencionó la nueva soberana al Tiempo.

La Señorita Colombia, quien representó con su belleza a la ciudad anfitriona, nació en Cali pero sus padres son de Cartagena.