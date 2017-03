La aplicación que le permite saber todo sobre sus hijos de camino al colegio

Ontrack es el nombre de la compañía que, a través de los celulares, les permite a los padres de familia estar enterados de cualquier eventualidad mientras que sus hijos se transportan de camino a casa, inclusive a partir de cámaras web instaladas en los vehículos.

El director y creador de la empresa es Arturo Henao, ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana que desde 2010 venía trabajando en la idea. “Solo hasta el 2014 lo lancé como producto. Los padres, durante los horarios de ruta pueden acceder a la ubicación de los automóviles que transportan a sus hijos, pueden saber cuándo la ruta se está acercando al paradero por medio de notificaciones como las de Whatsapp y, además, pueden interactuar con el colegio para aprobar cambios de ruta o alguna eventualidad en el horario de los niños.”, afirmó el empresario.

Henao asegura que muchas veces los emprendedores no deciden arriesgarse y ese es el mayor freno para sus ideas. “En mi caso, por muchísimos motivos, no salí al mercado a validar mi producto. Quería perfeccionarlo, quería estar seguro de mis clientes y del precio y entendí que no hay que perder tanto tiempo en eso porque son los mismos clientes los que finalmente van realizando modificaciones al producto dependiendo de sus necesidades. Ellos son los que dan una retroalimentación inmediata.”

Finalmente, Arturo dice que hoy tienen 40.000 usuarios activos al día, convenio con 30 instituciones académicas en el país y están haciendo planes en Ecuador y otros países de la región. La empresa genera ingresos por alrededor de $60 millones, mensuales.