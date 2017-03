Marketmedios y el contrato de más de $50.000 millones en la Cumbre de las Américas 2012

En un informe de 162 páginas conocido por Caracol Radio, la Contraloría General de la República documentó las irregularidades que se dieron en la adjudicación y ejecución del contrato para la VI Cumbre de las Américas, que suscribió el Fondo Rotatorio de la Cancillería con la Unión Temporal en la que participó Marketmedios, firma administrada por Mauricio Prieto, hermano de Roberto Prieto.

La auditoría se realizó durante el 2012 al término de la Cumbre y se entregó en junio de 2013. Allí se evaluó el contrato que presenta inconsistencias desde el proceso de licitación, pasando por incrementos injustificados, hasta sobrecostos en la ejecución. Actualmente es materia de investigación de la Procuraduría General de la Nación.

Del informe, uno de los aspectos que más llama la atención es una adición por $12.000 millones de pesos el 30 de marzo de 2012, “lo que representa 27,59 % del valor total del contrato”, adición que se realizó por solicitud del supervisor por los siguientes bienes y servicios:

$2.800.000.000 para atender el foro de actores sociales.

$2.200.000.000 para operativo de salud de ambulancias medicalizadas.

$6.000.000.000 para difusión, transmisión de los servicios de televisión, la pre-producción, producción de dichos servicios.

$1.000.000.000 para imprevistos.

“No se encontró soporte del estudio de mercado, estudio técnico, financiero y jurídico que soportara las anteriores cifras, tampoco se describe de manera expresa y taxativa los bienes y servicios que se pretendían satisfacer con la adición”, señala el informe.

Así mismo se encontró que el valor a pagar al contratista fue modificado “sin evidenciarse la justificación financiera, jurídica y técnica que lo soporte, en tanto que ni los estudios previos, ni los estudios de mercado muestran que la Entidad haya presupuestado pagar al contratista costos de administración del evento”.

Durante el proceso de observaciones, Marketmedios y otra de las firmas pidieron incluir un ítem por honorarios o por administración de la Cumbre de la Américas. La petición se atendió, y la UT ganadora cobró un 15 % por los gastos administrativos, mientras los otros dos competidores pedían un 0 % y un 0,45 % por este rubro. Al final se pagaron $6.440 millones de pesos por costos de administración del contrato.

Se cambió el comité, se modificó la evaluación jurídica y se habilitó a Marketmedios para seguir en el proceso

El informe de la Contraloría advierte como, sin argumentar las razones, se cambió el Comité Evaluador que recomendó declarar desierto el proceso por inhabilidades jurídicas de los oferentes y se nombró uno nuevo que rehízo las evaluaciones.

“El 17 de noviembre de 2011 se prorrogó el termino para adjudicar el contrato hasta el día 22 de noviembre de 2011 y en sesión del Comité Asesor del 18 de noviembre de 2011, acogiendo la defensa esgrimida por los proponentes, se habilitó al oferente Unión Temporal Cumbre de las Américas Cartagena 2012 apartándose del concepto del abogado asesor contratado por la Entidad quien en comunicación del 01 de noviembre de 2011 afirmó que ninguno de los proponentes cumplía con los requisitos de experiencia para ser habilitados jurídicamente”, precisa el informe.

La evaluación jurídica conocida por Caracol Radio y que se adjunta a esta publicación muestra cómo, “el objeto social contenido en el certificado de existencia y representación legal de la empresa Marketmedios Comunicaciones S.A. ‘programación de eventos masivos o selectivos para promoción y mercadeo de nombres comerciales, marcas, productos y servicios; servicios logísticos para el desarrollo de eventos, actividades promocionales y de mercadeo en lugares públicos (…)’, no se ajusta al objeto contractual del presente proceso de contratación. Lo anterior, ya que el objeto social se relaciona directamente con actividades y eventos promocionales y de mercadeo”.

Sin embargo, la modificación de la evaluación jurídica levantó está observación y habilitó a la firma y por consiguiente a la Unión Temporal para continuar con el proceso.

Mientras avanzaba el proceso de licitación continuaban las irregularidades según la Contraloría. El anticipo establecido inicialmente era por $18.500 millones de pesos, sin embargo, Marketmedios solicitó que se otorgara un mayor porcentaje de anticipo, por lo que a través de un adendo se amplió a $21.750 millones el dinero previo a la ejecución.

Sobrecostos en la ejecución del contrato

De acuerdo con el informe de la Contraloría, se encontraron en todo el proceso de ejecución gastos reportados superiores a los que realmente fueron facturados por los subcontratistas.

Una de estas situaciones se dio en el arrendamiento de la Sala VIP del Centro de Convenciones de Cartagena en el que reportaron gastos por $37 millones de pesos, cuando el costo real era de $11,9 millones de pesos. Se evidenciaron además Los sobrecostos en los gastos reportados en el inmobiliario del salón que superan los $300 millones de pesos.

Incluso en eventos protocolarios sencillos se dieron reportes gastos superiores a los facturados. Es el caso del Coctel de Prensa, donde se reportaron $49 millones, cuando el costo inicial fue de $32 millones de pesos. Sin embargo, después se hizo llegar una factura emitida 6 meses después del evento por $17 millones de pesos.

Para la compra de computadores fueron reportados gastos por 1.071 millones de pesos, pero las facturas mostraron 400 millones de pesos.

Una situación particular se dio con el servicio de ambulancias y salud, al verificar que se autorizó 10 días antes del evento una adición al contrato, por $ 2.200 millones de pesos para el evento. Al final se reportaron gastos por 2.419 millones de pesos, pese a 3 contratos cerrados en los que claramente se incluían “todos” los costos.

Ni la seguridad del evento se escapó a los sobrecostos. El alquiler de los Arcos Detectores de Metales fue por $151 millones de pesos según la empresa de vigilancia. La UT cobró por su cuenta $312 millones.

Se tomó la muestra además de un servicio de vigilancia las 24 horas, un tema que tiene tarifas reguladas por el Estado. El costo real era de $5,9 millones de pesos, sin embargo, la UT no tuvo problemas en reportar gastos por $16,6 millones.

La Contraloría verificó además los viáticos de funcionarios y contratistas. Se pagaron $433 millones de pesos en alojamiento, pese a que se reportó la entrega de dineros a cada empleado para este concepto.

Hasta el reporte de las impresiones de las acreditaciones se alteró para sumar gastos. Por una parte se reportó la elaboración de fichas por 235 millones, cuando el costo real fue de $155 millones. Otro reporte daba cuenta de 571 millones en impresiones cuando realmente fueron $486 millones según el subcontratista del servicio.

El informe relaciona además irregularidades del Supervisor, quien, en uno de los cuestionamientos que hace la Contraloría muestra que autorizó el cambio de la compra de equipos audiovisuales a contratos de arrendamiento.

Esto generó un sobrecosto de $374 millones de pesos, además de causar que al final los equipos no quedaran en manos del Estado. Es el caso además de los monitores para la transmisión del evento, que generaron un sobrecosto de $58 millones de pesos.

Dentro de los múltiples hallazgos, se evidenció la compra sin justificación de uniformes con el Logo de la Cumbre con por valor de $87 millones de pesos que no fueron usados.

En conclusión, la contraloría determinó en su momento que el 90 % de los contratos suscritos por la Unión Temporal, de la que hacía parte Marketmedios y otras 4 firmas, no tenían fecha de suscripción.

El 30% de los contratos no están firmados por las partes, el 100% de los contratos y órdenes de prestación de servicios no tenían de manera clara y expresa el objeto del contrato y las obligaciones a cumplirse, no especificaban el lugar donde se prestará el servicio, cantidades, especificaciones técnicas, días o periodo de prestación del servicio.

Finalmente, luego de la auditoría se dio una diferencia de $4.169 millones de pesos a favor de la Nación, que debieron ser conciliados entre el contratista y la Cancillería con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, por lo que los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria no fueron trasladados.

La Cancillería aclaró a Caracol Radio que nunca que nunca se firmó un contrato directo con Marketmedios, sino que se trató de una Unión Temporal en las que se encontraban otras 4 compañías, entre ellas, Aviatur, que aportaron de diferentes maneras su experiencia para llevar a cabo la logística de la Cumbre de la Américas de forma integral.

Asegura la Cancillería que las inquietudes de la Contraloría fueron respondidas en su momento y se subsanaron los hallazgos registrados.