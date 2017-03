Verificación de Naciones Unidas es de muy baja calidad: gobernador de Antioquia

Catorce gobernadores se reúnen esta noche con el presidente Juan Manuel Santos en la casa de Nariño para expresar sus preocupaciones en torno a lo que está pasando con las zonas transitorias de normalización.

En este encuentro, participa, entre otros, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien dice que es un “amigo del proceso de paz” pero se requiere “orden y disciplina”.

Pérez criticó fuertemente la verificación que realiza Naciones Unidas en las zonas veredales.

“Particularmente en Antioquia nosotros vemos que la verficiación de Naciones Unidas es de muy baja calidad, ellos están casi todos en las ciudades, no están en el campo, yo diría que hoy en las zonas de concentración no está sino el 30% de los delegados de Naciones Unidas y así no se puede verificar nada”, dijo el gobernador de Antioquia.

Otro de los asistentes al encuentro es el gobernador de Norte de Santander William Villamizar, quien expresó preocupación por el estado de la zona veredal de Caño Indio.

“Es una de las más retrasadas del país, en este momento la vía está completamente bloqueada y esto no va a permitir que se implemente en forma ágil los acuerdos”, aseguró.

Villamizar pidió un refuerzo del pie de fuerza para la región del Catatumbo donde persiste la amenaza del ELN, bandas delincuenciales como los Pelusos, y otros grupos de narcotraficantes.

“Creemos que es importante que personal del Ejército que se haya “liberado” de las zonas donde estaban las Farc, se pueda trasladar a esa región”, indicó.

Los dos gobernadores coincidieron en que los territorios que dejaron las Farc siguen sembrados de coca y son aprovechados por grupos narcotraficantes por que se requiere la acción de las Fuerzas Militares y el Estado.