Del Castillo rechaza volver a México porque se abrió "otro caso" en su contra

La actriz Kate del Castillo afirmó hoy que, aunque la fiscalía mexicana canceló la orden de localización por su vinculación con el capo Joaquín "el Chapo" Guzmán, todavía no tiene las "garantías" para regresar a su país, porque "se abrió otro caso" en su contra del que todavía no conoce los detalles.

Del Castillo participó en la presentación en la Ciudad de México de su nueva serie, "Ingobernable", que estrenará Netflix el próximo viernes, aunque lo hizo a través de una videoconferencia.

En febrero pasado, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) dio a conocer que canceló la orden de localización y presentación emitida en contra de la actriz.

Así, la institución dio cumplimiento de una resolución judicial que amparó a Del Castillo, investigada para saber si recibió retribuciones de Guzmán para su marca de tequila o el rodaje de una película sobre la vida del líder del cártel de Sinaloa, extraditado a EE.UU. en enero pasado.

En estos momentos, "podría ir" a México por la cancelación de dicha orden, "pero no se ha cerrado el caso", afirmó la actriz.

"Además, se abrió otro caso" en su contra, añadió, si bien esta es una información que todavía no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas.

La protagonista de la serie "La reina del Sur" no desveló el contenido de este nuevo caso porque por el momento, como ocurrió con el primero, no le están permitiendo "entrar a ver el expediente".

"No sé de qué es", reconoció, aunque matizó que, en el caso de que lo supiera, no podría hablar por ser una investigación abierta.

La actriz defendió que necesita "garantías" para pisar su país "sin ningún temor".

"No es que no pueda (ir a México), de poder sí puedo, nada más no quiero", apuntó.

La actriz propició y participó en un encuentro con el Chapo en octubre de 2015, cuando este todavía era prófugo de la justicia.

En la cita también estuvo presente el actor Sean Penn, quien narró lo ocurrido en la reunión en un artículo publicado en la revista Rolling Stone el 9 de enero de 2016, un día después de que las autoridades mexicanas recapturaran al capo en el noroccidental estado de Sinaloa.

"¿Me arrepiento de haber ido a Sinaloa? No me arrepiento absolutamente de nada", refirió Del Castillo sobre ese encuentro.

En "Ingobernable", la actriz interpreta a la primera dama mexicana, quien se ve obligada a esconderse cuando es acusada de haber matado a su esposo.

Una situación con la que traza paralelismos, dado que ella, aunque no estuvo perseguida "físicamente" como su personaje, sí lo estuvo "mediáticamente" cuando se dio a conocer su encuentro con el Chapo.

"Eso de sentir que estás sola en el mundo, contestando a mentiras, ataques, es algo muy fuerte, se te queda grabado en el cuerpo", reconoció la actriz.