España cree que la lucha global contra el EI está en un "momento positivo"

El ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, opinó hoy que el combate internacional al grupo yihadista Estado Islámico (EI) se encuentra en un "momento positivo", y expresó el compromiso de España de contribuir a la "estabilización" de las zonas liberadas en Irak y Siria.

"Creo que estamos en un momento positivo, un momento en el que estamos alcanzando éxitos, estamos golpeando duramente a Daesh (nombre alternativo del EI), como antes he dicho, en sus asientos geográficos, en Irak y en Siria, también antes en Libia", dijo Dastis en declaraciones a periodistas en Washington.

El ministro habló con la prensa durante una reunión ministerial de la coalición liderada por EE.UU. para combatir al EI, formada por 68 países y organizaciones, y que mantenía hoy su primer encuentro al completo desde septiembre de 2014.

"España está aquí para reafirmar su compromiso en la lucha contra el terrorismo internacional y contra Daesh en particular. Vamos a comunicar el aumento de formadores que hemos aprobado, para llevarlos al número de 425", dijo Dastis.

El ministro se refería así a la ampliación de la misión de España en Irak para dar apoyo a la coalición internacional, con el despliegue en enero de un nuevo contingente de 150 efectivos que se suma a los alrededor de 300 efectivos ya destacados en ese país con el objetivo de formar al Ejército iraquí.

Dastis quería también explicar a sus homólogos el deseo de España de "fortalecer y aumentar" su "participación en la estabilización de Irak y de Siria, en la lucha contra la financiación de Daesh, en la lucha por el desminado de las zonas que están liberadas, y también muy particularmente en la lucha contra la radicalización y el extremismo en las conciencias", según apuntó.

El ministro dijo no haber percibido señales de posibles cambios de estrategia en esta reunión, la primera multilateral sobre el EI con el Gobierno de Donald Trump en el poder.

"Hasta ahora, yo no he detectado más novedad que la de reafirmar nuestro compromiso, como lo estamos haciendo todos, en hacer que esta coalición tenga éxito", indicó el ministro.

"Estamos cosechando éxitos en el sentido de degradar y derrotar a Daesh en su asiento territorial, pero tenemos que seguir trabajando para luchar contra su influencia fuera de su zona de origen; y su influencia, sobre todo, en el mundo de Internet y en el mundo de las conciencias", sostuvo el jefe de la diplomacia española.

Dastis no tenía previsto reunirse a solas con su par estadounidense, Rex Tillerson, y no quiso criticar la decisión del secretario de Estado de no asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN prevista para comienzos de abril en Bruselas.

"Vamos a ver al final cuál es la fecha de la reunión de la OTAN, la noticia que tengo es esa, que en la fecha prevista inicialmente no iba a poder participar el secretario de Estado", dijo Dastis.

El Departamento de Estado dijo este martes que el "número dos" de Tillerson, Tom Shannon, asistiría en su lugar a la cita de la OTAN, lo que supondría la primera ausencia desde 2003 de un secretario de Estado estadounidense en una reunión de la alianza.

No obstante, la ausencia de Tillerson todavía no es definitiva, dado que su oficina y la secretaría general de la OTAN están buscando una posible fecha alternativa para la reunión ministerial que cuadre en su agenda, según el Departamento de Estado.