Steinmeier llama a defender la democracia al jurar la presidencia alemana

El nuevo presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, llamó hoy, en la ceremonia en la que juró su nuevo cargo, a defender la democracia contra los ataques de los populistas y los nacionalistas.

"Vivimos tiempos en los que las viejas certezas se tambalean y en los que muchos se preguntan si son tan fuertes los fundamentos de la democracia", dijo Steinmeier.

Aludió así la situación en Turquía, pero añadió que también en Europa hay fuerzas antidemocráticas. En ese sentido, expresó su satisfacción por la derrota de la ultraderecha en Holanda, pero advirtió que no hay que confiarse.

"Me he alegrado mucho de que nuestros vecinos holandeses hayan rechazado en las urnas el ataque a la democracia, pero no veo motivo para bajar la guardia", señaló.

Steinmeier señaló que el pasado no ha inmunizado a Europa contra fuerzas antidemocráticas y evocó el destino de la República de Weimar, la primera democracia alemana entre 1918 y 1933, que acabó con la llegada al poder de los nazis.

"La historia de la República de Weimar nos muestra que la democracia no tiene garantía de eternidad", recordó.

Según Steinmeier, la democracia actualmente está siendo atacada desde diversos frentes, tanto por los terroristas como por movimientos populistas y por la nostalgia que parecen sentir muchos por el autoritarismo, por lo que, dijo, "no solo tenemos que hablar de democracia, sino tenemos que aprender otra vez a luchar por ella".

Para asumir esa lucha se necesita valor que, dijo, "es el elixir de la democracia, así como el miedo es -continuó- lo que alimenta las dictaduras y el autoritarismo".

Steinmeier se manifestó también en contra del renacimiento del nacionalismo en Europa y citó de forma elogiosa una frase del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, según la cual "no tenemos derecho a ser patriotas los unos contra los otros".

"Sabemos desde antes del 'brexit' que Europa no es perfecta, pero lo que tenemos que hacer es mejorar Europa en lugar de volver a refugiarnos en rediles nacionalistas", aseguró.

Además, el presidente llamó a mantener la diferenciación entre la verdad y la mentira, y dijo que quien abandona esa distinción "desmonta un fundamento clave de la democracia".