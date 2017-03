Ministra holandesa pide una semana más para negociar una posible coalición

La ministra holandesa de Sanidad, Edith Schippers, del partido liberal VVD, vencedor de las elecciones parlamentarias en Holanda, pidió hoy una semana adicional para presentar el informe de propuestas de posibles coaliciones entre los partidos y sus condiciones para formar gobierno.

Schippers, encargada de hacer la primera ronda de consultas con los partidos tras los comicios del 15 de marzo, se reunió esta semana con varios líderes políticos para escuchar sus propuestas y presentar un informe de conclusiones al Parlamento holandés.

La ministra se reunió este miércoles durante 20 minutos con el líder del Partido de la Libertad (PVV), el ultraderechista y xenófobo Geert Wilders, que lidera el segundo grupo político más votado en los últimos comicios.

Wilders, que calificó ese encuentro de "interesante y con un resultado menos agradable", recordó que es el segundo partido más grande del país e insistió en la necesidad de que el PVV esté en la futura formación del Gobierno.

Asimismo, el populista mostró interés en formar una coalición y dialogar con el primer ministro Mark Rutte (VVD) -con 33 escaños- y con Sybrand Buma, el líder de Llamada Democristiana (CDA), que obtuvo 19 escaños en las elecciones.

Sin embargo, ambos líderes ya anunciaron su negativa a gobernar junto al ultraderechista, al que calificaron en varias ocasiones de "racista" y "antidemocrático".

Schippers insistió en que ni Rutte ni Buma cambiarán su opinión ya que "no quieren negociar con el PVV".

"Este acuerdo significa que, nuevamente, dejarán de lado a nuestros votantes. Eso no me ha gustado mucho y creo que mucha gente no lo va a entender", lamentó Wilders.

Este jueves, Schippers continuará con sus reuniones, y hablará por primera vez en un encuentro conjunto con el VVD, CDA, Demócratas 66 (que obtuvieron 19 escaños) y los verdes de GroenLinks (14 escaños) para ver si es posible una coalición entre esos cuatro partidos.

El líder de los verdes, Jesse Klaver, dijo hoy en una carta a sus votantes que las diferencias entre el VVD y su partido son "megagrandes" y prometió "examinar seriamente" las posibilidades de una coalición "sin saltarse los ideales" de GroenLinks.

Estaba previsto que Schippers presentara hoy su informe al Parlamento, que por la tarde despide a 71 de sus 150 diputados porque no repetirán escaño en la próxima legislatura, pero pidió más tiempo ante la complicación de las negociaciones con los partidos.