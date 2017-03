Gobierno español y socialistas piden a ETA su desarme sin concesiones

El Gobierno español y el principal grupo de oposición, el Partido Socialista (PSOE), pidieron hoy a la banda terrorista ETA que se desarme sin concesiones ni negociación alguna.

Durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, manifestó que si ETA "quiere desarmarse, que lo haga y lo haga ya, sin dilaciones".

El portavoz socialista, Antonio Hernando, calificó de "propagandístico" el anuncio de la semana pasada de ETA de que va a señalar sus zulos (escondites donde guardan las armas), un acto de los que, dijo, "no han sumido su derrota y no han tenido el coraje" de arrepentirse y pedir perdón a las víctimas.

La organización terrorista planea su desarme total en las próximas semanas, un proceso que será culminado el próximo 8 de abril y que encomendará a asociaciones civiles, según reveló un militante vascofrancés al diario "Le Monde" el pasado 17 de marzo.

No obstante, el comunicado que la banda terrorista iba a difundir con los lugares donde están escondidas las armas aún no se ha hecho público.

Este anuncio tiene lugar cinco años y medio después de que ETA diera a conocer "el cese definitivo de su actividad armada", en octubre de 2011.

Desde entonces, tanto el Gobierno, en manos del Partido Popular (PP, centroderecha) desde diciembre de 2011, como el PSOE (socialistas), han pedido a la banda que entregue las armas y se disuelva, sin contemplar darle nada a cambio.

"Consideramos que ETA ha querido recuperar protagonismo a través de este anuncio exigiendo al Estado francés y al español que no obstaculice el proceso", subrayó hoy Hernando antes de añadir que la organización debe saber que la sociedad resistió primero al terror para definitivamente vencerlo.

Rajoy suscribió "al cien por cien" las palabras de Hernando e insistió en que su postura es la misma que mantiene el Ejecutivo francés, que ha dicho que no negociará con ETA la entrega de armas y alertado de que "solo la autoridad judicial está habilitada" para hacerse con el arsenal.

El jefe del Gobierno concretó que "ETA es una organización terrorista y no se negocia con terroristas" y añadió: "no conseguirá ningún beneficio político", de la misma forma que no lo logró por dejar de matar, y si quiere desarmarse, "que lo haga. Nos parece bien. Que lo haga ya" y sin dilaciones", enfatizó.

De todos modos, indicó que el único desarme hasta ahora ha sido el llevado a cabo por las fuerzas de seguridad españolas y francesas y emplazó a ETA a decir dónde están las armas "sin alterar su emplazamiento y contenido y sin ningún tipo de negociación".

Rajoy concluyó su intervención con un recuerdo a las víctimas (820 asesinados por ETA). "No las vamos a olvidar nunca", dijo.

Por su parte, Antonio Hernando aseguró que la organización terrorista "no podrá reivindicarse" e insistió en que el problema "no son las armas, sino las manos que las empuñaron" y la intención de ETA de "subyugar" a quienes no pensaban como ella.