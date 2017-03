Jorge Edwards y Francisco Silvera, protagonistas de 'Letras de Iberoamérica'

El premio Cervantes Jorge Edwards y Francisco Silvera han protagonizado esta noche en Huelva (sur de España) un nuevo encuentro de Letras de Iberoamérica, la propuesta de vínculos literarios enmarcada en la programación del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos.

El escritor chileno, uno de los escritores vivos más relevantes en lengua española, y el onubense Silvera han mantenido un diálogo que ha brindado a todos los asistentes la oportunidad de conocer mejor su trayectoria literaria y los detalles de sus obras.

El escritor chileno, que ha vuelto a visitar Huelva después de 25 años, ha manifestado que los años "significan experiencia y muchas cosas más" y ha aseverado que a lo largo de su vida "he sido fiel a la literatura, no he sido fiel a casi nada más".

Asimismo, ha valorado la iniciativa del 'Encuentro entre dos mundos' que considera "estupenda" porque cree que "a pesar de toda nuestra relación histórica y de nuestro idioma común no nos conocemos bien, ni los de allá lo de aquí, ni viceversa, cuando en realidad somos primos hermanos".

Silvera, por su parte, quien ha calificado a Edwards como "un grandísimo escritor, un clásico vivo", también ha destacado que le ha parecido un acierto que "esta celebración haya derivado hacia el mundo de la cultura" y ello, "porque hay un patrimonio común que tenemos que es la lengua y también una literatura común".

"Huelva debería de ser la puerta de entrada de la literatura americana a Europa, así que todo lo que contribuya a esa nueva visión del Encuentro entre Dos Mundos me parece un acierto por parte de las instituciones", ha dicho.

El objetivo del ciclo "Letras de Iberoamérica" es fomentar el encuentro entre escritores y escritoras iberoamericanos y de la provincia de Huelva, en sintonía con el espíritu del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos que promueve la Diputación Provincial.

Durante 2017, año central de la conmemoración del 525 aniversario, la literatura, con iniciativas como este ciclo, ocupa un papel destacado dentro de la programación cultural diseñada para esta celebración.

Desde su apertura la literatura peruana ha sido la gran presente en este ciclo que ha contado con la presencia de Santiago Roncagliolo -en diálogo con José Luis Piquero-, de Fernando Iwasaki -en un encuentro con Luis Gómez Canseco- y con el también peruano Jorge Eduardo Benavides -con el escritor onubense Manuel Moya-.