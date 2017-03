[Video] El reto de baile entre Greeicy Rendón y Mike Bahía

Para nadie es un secreto que la actividad favorita de Greecy Rendón es el baile, pero este talento no se lo conocíamos a Mike Bahía.

La pareja decidió realizar un video y publicarlo en sus cuentas de Instagram. Realizaron una coreografía con la canción ‘Shape of you’ de Ed Sheeran y los comentarios positivos no se hicieron esperar “No supero este video me encanta como bailan juntos super" escribió uno de los seguidores de la actriz.

COMO CUANDO TE LLAMAN EN PLENA CANCIÓN @gicollazos @greeicy1 😅😅😅 Una publicación compartida de Mike Bahia (@mikebahia) el 18 de Mar de 2017 a la(s) 6:36 PDT

Greecy Rondón y Mike Bahía llevan cuatro años de relación, se conocieron en una discoteca, aunque la relación no inició en ese momento la actriz hizo lo imposible para conquistarlo y logró.