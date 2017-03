El "Nuevo Cine Americano" vuelve a Italia 50 años después en un festival

El "Nuevo Cine Americano", cuyas controvertidas cintas fueron proyectadas hace medio siglo en Turín, vuelve a Italia en un festival de cine experimental organizado por la fundación de la casa de moda Prada.

Los trabajos de aquel grupo de jóvenes cineastas que en la década de los sesenta formaron el "Grupo del Nuevo Cine Americano" podrán verse en Milán del 1 al 30 abril.

La ciudad de Turín (norte) acogió en 1967 un festival concebido por el considerado ideólogo de dicho grupo, Jonas Mekas, y cincuenta años después la firma de moda organizará este evento en el que se proyectarán, al menos, todas las películas vistas en aquel momento.

Todas las cintas eran de pocos minutos de duración y bajo presupuesto, siguiendo los preceptos de ese movimiento que abogaba por historias controvertidas y perturbadoras, "duras, hoscas pero vivas", como llegó a resumir Mekas.

Para ello se ha llevado a cabo un trabajo de documentación y la Fundación Prada ha contribuido a la digitalización de más de 30 películas, la mayoría únicamente disponibles en formato de 16 o 35 milímetros hasta la fecha, según un comunicado.

En el festival se proyectarán películas como "Match Girl" (1966), de Andrew Meyer; "A movie" (1958) y "Vivian" (1964) de Bruce Conner; "Relativity" (1966), de Ed Emshwiller; "Lost in Cuddihy" (1966), de Ira Schneider" o "Senseless" (1962) de Ron Rice.

También se podrá ver "Open the door and see all the people" (1964), de Jerome Hill; "Schwechater" (1958), de Peter Kubelka;"Homage to New York" (1960) y "Pat's birthday" (1962) de Robert Breer; "Melting (1965) de Thom Andersen o "Skullduggery" (1960) y "A la mode" (1957) de Stan VanDerBeek.

El Nuevo Cine Americano o estadounidense nació oficialmente en Nueva York en 1960 y agrupó en un principio a veintitrés directores que producían películas baratas, experimentales y que cuestionaban los códigos narrativos tradicionalmente empleados por la industria.

El festival representa una "oportunidad única para redescubrir la herencia visual y conceptual que ha revolucionado el cine independiente internacional", agrega la nota.