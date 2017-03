Ministro alemán insta a trabajar para solucionar evaluación al rescate griego

El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, instó hoy a que Grecia y sus acreedores trabajen para llegar a una "solución" para abril sobre la segunda evaluación del rescate en curso a este país.

"Lo que queda por delante es tomar decisiones difíciles (...) No queremos que la historia (negociaciones) no tenga fin", dijo Gabriel tras reunirse con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en Atenas.

Añadió que "la Unión Europea (UE) no debe dividirse, debe permanecer unida porque si no incluso Alemania, que tiene una voz fuerte, no podrá hacerse escuchar o hacer frente a economías como la de China, Estados Unidos y Rusia".

Por su parte, Tsipras insistió en hay que recuperar "el contrato social y el acervo social" o se seguirán oyendo "declaraciones racistas de labios oficiales", en alusión a las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien sugirió que, ante la solidaridad de los países del norte de la UE con los socios en crisis, algunos han derrochado dinero en "copas y mujeres".

Aseguró que Grecia "está decidida a trabajar" para recuperar ese contrato y ese acervo.

Gabriel se reunirá el jueves con el presidente de la República, Prokopis Pavlópulos, y con su homólogo griego, Nikos Kotziás, y en la agenda estará el tema de los inmigrantes y refugiados, según la prensa griega.

El acuerdo sobre el rescate, acerca del grado de implementación de Atenas de las reformas comprometidas, es necesario para que los acreedores desembolsen un nuevo tramo del tercer rescate, cuyo montante total es de hasta 86.000 millones de euros.