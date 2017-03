BID: Nuevos vientos proteccionistas obligan a mayor integración en A. Latina

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, aseguró hoy a Efe que los actuales "vientos de proteccionismo" deben obligar a Latinoamérica a integrarse "mucho más", y reconoció que "el peligro" de que estos desencadenen guerras comerciales "siempre existe".

"En los países desarrollados se asoma un mayor proteccionismo, por lo que no tenemos más alternativa (...) Esos vientos de proteccionismo deben obligar a Latinoamérica a que se integre mucho más", afirmó Moreno en una entrevista con Efe en la sede del banco multilateral en Washington.

El presidente del BID reconocía así, una semana antes de la asamblea anual del organismo en Asunción (Paraguay), "el cambio de coyuntura global" respecto a los tradicionales llamados al libre comercio internacional, con la agenda de nacionalismo económico impulsada en Washington con la llegada al poder de Donald Trump y la victoria de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

En este contexto, afirmó Moreno, "el peligro" de que se desencadenen guerras comerciales "siempre existe", algo que los analistas ya han advertido tras las insinuaciones por parte de Trump de imponer un arancel especial a los productos procedentes de países como México y China, además de su promesa de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá.

No obstante, matizó que "lo importante es que eso no sea la norma, si no que sea la excepción".

Tras dos años de recesión en la Latinoamérica, y el esperado regreso al crecimiento positivo en 2017, Moreno destacó que "si tenemos espacio para crecer, pasa por integrarnos más", al remarcar que "es verdad que el volumen de comercio dentro de la región es de los más bajos del mundo".

Por ello, quien también fuera ministro colombiano se mostró optimista y señaló que "la situación empieza a cambiar con el éxito que ha tenido la Alianza del Pacífico (conformada por Colombia, México, Perú y Chile) y cómo Argentina y Brasil, dos economías fundamentales, comienzan a tener una visión diferente al respecto".

Estos temas, así como elevar la contribución del organismo a proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático, serán algunos de los ejes de la 58 reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, que se celebrará en Paraguay entre el 30 de marzo y el 2 de abril.