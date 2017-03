Exportadores brasileños descartan bajar precio de la carne pese al escándalo

Los exportadores brasileños de carnes descartaron hoy bajar sus precios por considerar que la calidad del producto sigue intacto a pesar del escándalo destapado el viernes pasado que llevó a varios países a suspender temporalmente las importaciones.

"No vamos a bajar los precios porque no hay un deterioro de la calidad, ya que hasta ahora solo hay una corrupción burocrática. ¿Por qué bajar los precios? No vamos a bajar los precios", aseveró a Efe el presidente de la Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (Abiec), Antonio Jorge Camardelli.

Desde su punto de vista, la crisis generada en el sector "tomó una proporción de otra dimensión" ya que se trata de un "problema puntual" que no afecta a "la calidad y seguridad del producto".

"No estamos delante de ningún problema sanitario. Es más uno de corrupción burocrática. Desgraciadamente, tomó una dimensión fuera de control, pero hoy la situación ya está más tranquila", agregó.

En este sentido, Camardelli informó que "Rusia acaba de confirmar que mantendrá las importaciones" de carne brasileña y que ya tienen prevista una reunión con las autoridades de México, que suspendió el martes las importaciones, para explicarles el caso.

Según la Policía Federal, algunas de las principales compañías cárnicas del país, entre ellas JBS y BRF, "maquillaron" con productos químicos carnes que estaban en mal estado y no cumplían con los requisitos para el consumo, para lo cual contaron con la complicidad de decenas de fiscales sanitarios corruptos.

El escándalo tomó dimensiones internacionales, pues Brasil es el mayor exportador mundial de carne bovina y de pollo y el cuarto en el segmento de cerdos, y llevó a China, Chile, Hong Kong, la Unión Europea (UE), Suiza, Japón y México, entre otros, a anunciar restricciones temporales a las importaciones del producto.

La crisis, sostiene Camardelli, "va a tener impacto económico porque hoy seguramente esos países que determinaron el bloqueo temporal hasta recibir explicaciones representan un porcentual bastante significativo de nuestras exportaciones".

China, Hong Kong y Chile están entre los cinco países del mundo que mayor volumen de carne brasileña importaron durante el año pasado, según datos oficiales de la Abiec.

"La expectativa es recuperar ese espacio y volver a exportar a esos países", apuntó Camardelli.

En este sentido, el presidente de la Abiec solicitó al Ministerio de Agricultura y a su cuerpo técnico a realizar "visitas urgentes" a esos países para "que se haga una discusión directa" del asunto.

No obstante, se mostró esperanzado y afirmó que la Abiec va a continuar trabajando para seguir ampliando mercados en Indonesia, Canadá, México o Corea del Sur, entre otros países.

"Ahora sólo es trabajar para minimizar los impactos en la imagen por culpa de un problema interno, mucho más político que técnico", concluyó.