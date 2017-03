Lorenzo: "No pensaba que tendría que sufrir tanto para adaptarme"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) llega a Catar todavía con trabajo por hacer y reconocer que no pensaba que "tendría que sufrir tanto para adaptarme al diferente estilo que conlleva esta moto".

"En Catar, más o menos, me encuentro igual que siempre, aunque en otros circuitos estamos sufriendo más de lo esperado, sobre todo en Phillip Island, pero en general está costando un poco más la adaptación a la moto", aseguró Lorenzo.

"Habrá que esperar para ver qué sucede en las próximas cinco o seis carreras para entender la dinámica del Mundial, si bien imagino que iremos a mejor y sabré sacarle mejor partido a la moto, encontrar pequeñas cosas que la hagan más completas y en función de los circuitos esperar alguna variación de rendimiento", afirmó el nuevo piloto de Ducati.

En cuanto a los problemas que más adolece con la nueva moto Lorenzo indicó que "el agarre nos afecta demasiado y necesitamos mucho, por eso hay que hacer una moto que funcione con todo tipo de agarre y condiciones de pista".

"No me pongo ningún límite, puede pasar de todo pues en el test el primer día estábamos a un segundo, el último día a dos décimas, puede ser que quedemos más atrás, o mejoremos y estemos delante si bien es evidente que la victoria va a estar complicada, pero nada es imposible", dijo confiado Jorge Lorenzo.

"Lo importante es acabar la carrera, comenzar el campeonato sumando puntos y a poder ser en el podio", explicó, aunque agregó que el título mundial será complicado pues dependerá de "cuánto me adapte a la moto".

"El año que viene podré llegar a mi mejor nivel, dependerá de cuánto mejore la moto, no sólo para mí sino para todos los pilotos de la marca", explicó el piloto de Ducati, quien sobre la posibilidad de correr con lluvia en Catar afirmó que "imposible no hay nada, pero dependerá de si se dan las condiciones y cómo nos encontramos en esas condiciones, entonces lo hablaremos".

"Los pilotos no decidimos si se va a correr o no con lluvia, pero si todos creemos que no hay seguridad para hacerlo, lo lógico es no correr", resaltó.