Márquez: "No es lo mismo los test que los nervios de la competición"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), campeón del mundo de MotoGP, reconoció en el circuito catarí de Losail, escenario entre el jueves y domingo de la primera prueba de la temporada, que al final "los test se hacen largos, dando vueltas y vueltas, y hay motivación por mejorar", pero que "no es lo mismo que la competición, la intensidad y los nervios del gran premio".

"Tengo ganas de empezar este jueves el primer entrenamiento, cuando todo el mundo empieza a trabajar para la carrera, cuando todos buscan conseguir un buen tiempo. A ver si podemos empezar con buen pie", recalcó Márquez.

"Está claro que ahora ya no son ocho horas rodando. Esta carrera es especial porque aquí se ha hecho un test antes, así que hasta que no lleguemos a Europa, después de Argentina y Austin, no se sabrá dónde está cada uno. Aquí, por lógica, siempre está todo mucho más apretado, ya que todo el mundo ha hecho pruebas antes y tiene una puesta a punto de base, pero intentaremos empezar bien para ver si podemos comenzar con un podio la temporada", afirmó el triple campeón del mundo de MotoGP.

A pesar de ello Marc Márquez aseguró que todavía tiene cosas que probar. "Sólo me hace falta decir que aquí salgo con una moto diferente y eso ya es suficiente (sonrisas). En los test dimos prioridad a unas cosas y ahora vamos a hacerlo con otras, ya pensando en los entrenamientos y la carrera".

En cuanto a su relación con el italiano Valentino Rossi, el piloto de Repsol Honda indicó: "El año pasado empezamos un pelín más tensos. Pero, bueno, ojalá que el tiempo lo calme todo. Mucho mejor así".

No quiso Marc Márquez hablar de un rival prioritario o principal ya que desde su punto de vista al final no le gusta "escoger a uno". "Tampoco hay que escoger dieciséis, pero están Maverick (Viñales), Valentino y (Dani) Pedrosa, y con Jorge (Lorenzo) se tendrá que ver cómo se va adaptando durante el campeonato, pero durante la pretemporada a los que he visto más competitivos han sido a estos y habrá que ver qué pasa, pero nosotros tenemos que dar gas y ya veremos".

Si bien todos hablan del rendimiento del español Maverick Viñales con su nueva Yamaha, Marc Márquez explicó: "Lo que más destacaría es que sólo ha encontrado mejoras y eso ha hecho que desde el primer entrenamiento se adaptara muy bien, y cuando te subes a una moto y vas cómodo, como cuando yo llegué a MotoGP e iba cómodo desde el principio, iba más o menos rápido, él se ha encontrado muy bien, ha sido regular y rápido a una vuelta en todos los circuitos".

"Eso ha hecho que sea un claro candidato para el título, pues ya viene de estar con Suzuki, de aprender con una fábrica que, aunque sea diferente, es una fábrica. Lo que cambia es el método de trabajo, pero viene de ganar carreras, de acabar en el podio y de ser cuarto la pasada temporada", recalcó Márquez sobre Viñales.

Y si bien parece que eso puede someter al piloto de Repsol Honda a cierta presión añadida, en realidad le "resulta indiferente". "Al final siempre me he sentido muy bien con la presión, con Valentino, Jorge o Maverick; todos los pilotos de MotoGP tenemos esa presión de estar en los mejores equipos del mundo, con gente que nos ve, aficionados que nos apoyan o patrocinadores que esperan resultados y por eso la presión es algo con lo que al final vives", dijo.