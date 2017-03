Miñambres, "optimista" sobre la renovación de Berizzo

El director deportivo del Celta de Vigo, Felipe Miñambres, se mostró este miércoles "optimista" sobre la posible renovación del técnico argentino Eduardo "Toto" Berizzo, cuyo contrato con la entidad española vence el próximo 30 de junio.

"Me reuní con él el lunes y estamos avanzando. Nosotros queremos que se quede, él está también con esa intención y ahora tenemos que ponernos de acuerdo en determinados puntos para ir juntos en un nuevo camino. Por las reuniones que he tenido con él, la última el lunes después del entrenamiento, yo soy optimista", declaró Miñambres en rueda de prensa.

El máximo responsable del área deportiva avanzó que el deseo del club es alcanzar un acuerdo con el cuerpo técnico para prolongar el contrato que une a ambas partes, con el objetivo de hacer un proyecto "más ambicioso".

"Lo que pasa es que a veces eso choca con las situaciones de las que disponemos. Tratamos de hacer siempre la mejor plantilla posible y que él -Berizzo- se sienta contento con los jugadores que tiene. No es sólo una cosa de Berizzo, queremos ser cada temporada mejores", comentó.

No obstante, avisó que las negociaciones no pueden demorarse mucho tiempo: "Ahora será cuestión de sentarse y ponerlo todo más claro, pero yo no veo dificultades a día de hoy, porque él quiere una cosa que el club también quiere, pretender crecer en todos los aspectos".

"Está claro que hay sitios a donde no podemos llegar, hay jugadores que no podemos traer, pero dentro de las posibilidades del club, intentaremos hacer el mayor esfuerzo posible", agregó Miñambres, quien aseguró no haber hablado de la duración del contrato.

"Estamos en la idea de firmar la renovación cuanto antes porque la planificación del club depende de quien sea el técnico. Su agente estuvo aquí la semana pasada, yo estuve hablando con él, ya llevamos un tiempo negociando y vamos en la misma línea. Estamos en la misma idea deportiva", insistió.

En este sentido, manifestó que el Celta no tiene "ningún plan B" porque confían en que Berizzo sea el técnico del equipo "en el futuro", y matizó que por ahora "no hay un día de plazo" para cerrar el acuerdo.