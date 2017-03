Márquez, Viñales, Rossi y quizás Lorenzo, los rivales que ve Dani Pedrosa

Los españoles Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), el italiano Valentino Rossi y el también español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), si se adapta mejor a su moto, son los rivales más directos que ve para la temporada 2017 el español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V).

"Tal y como ha ido la pretemporada los rivales están claros, Viñales lo ha hecho muy bien, parece que se ha adaptado a la Yamaha, Marc es el actual campeón y es el rival a batir, pero luego también está Rossi, que no puedes descartarle nunca", explica Pedrosa.

"Luego está Lorenzo, que a priori parece que le resultará más difícil, pero en el último test lo hizo mejor y con la Ducati, quizás es una moto que no resulta tan fácil de pilotar pero le puede ir encontrando el punto. No es fácil como con la Yamaha ya que se ha visto que los debutantes de Tech 3 lo han conseguido bastante fácilmente, pero a lo mejor necesita algo más de tiempo, aunque no sabemos hasta qué punto y veremos si lo encuentra", añadió Pedrosa.

El piloto de Repsol Honda comentó sobre su pretemporada: "Todo ha ido un poco mejor porque hemos hecho buenos entrenamientos y ha habido mejoras en la moto, con los neumáticos y también con el equipo de mecánicos ya que hemos tenido una buena gestión de los entrenamientos y la suma de todo ello es la que ha hecho que vaya un poco mejor y, por eso, estoy contento de estar aquí en la primera carrera y de que empiece el campeonato".

No obstante, Dani Pedrosa reconoció: "Éste es un circuito que no es el mejor para mí, pero en el último test fuimos mejor y cada día disfruté un poco más por lo que espero seguir en esa línea y obtener lo mejor en cada entrenamiento".

"A mí, lo que me puede beneficiar es estar concentrado y hacer bien los entrenamientos, gestionar los momentos sobre la moto, aunque evidentemente mis rivales están todos muy fuertes y tenemos un campeonato en el que este año habrá mucha competencia porque tenemos grandes campeones, no solo de MotoGP, sino también de otras categorías, y todo se junta, por lo que va a ser muy interesante y lo máximo que puedo hacer es concentrarme en mí mismo y según vayan pasando las cosas intentaremos ir adaptándonos y sacar lo mejor", reconoció el piloto de Repsol.

"Comparado con el año pasado estamos mejor, hemos hecho mejor pretemporada, las sensaciones con la moto y los neumáticos y el equipo son mejores pero ahora hay que concentrarse y ponerlo en práctica en pista y disfrutar a cada gran premio", afirmó Pedrosa.

"En la parte técnica tenemos algunas cosas diferentes este año, hemos cambiado un poco la gestión de cómo van los entrenamientos y también las ideas, pues cada persona tiene visiones diferentes pero es verdad que hemos tenido mucho tiempo en pretemporada y ahora éste se reduce, hay que ser más rápido, encontrar soluciones antes y tener tiempo para pensar en qué vas a cambiar", explicó el compañero de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda.

En cuanto al margen de mejora que considera todavía tiene para la temporada, Dani Pedrosa indicó que "hay varios aspectos que no se sabe como serán en carrera, pero por lo visto en los entrenamientos de pretemporada ha sido bastante positivo en general, pero una cosa añadida para mejorar es la motivación y me motivan más las carreras que los entrenamientos, si bien cada uno tiene otras partes que no controlamos siempre, como que no tienes el mejor día, etcétera, y eso también cuenta".

Una pregunta importante en este fin de semana nocturno de Catar es la posibilidad de que llueva el domingo y el hecho de que tanto Loris Capirossi como Franco Uncini, de la Comisión de Seguridad de los Grandes Premios, señalaron que podía disputarse la carrera sin ningún problema.

"No sé, creo que todavía está todo en el aire, mañana nos explicarán algo y aunque tengo mucha ilusión por correr esta carrera al final lo más importante es la seguridad de los pilotos, ya veremos, porque creo que no hay que comprometer la seguridad", señaló al respecto Dani Pedrosa.