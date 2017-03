Samaranch: "Las candidatas no están armadas para defenderse del mundo del no"

Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, considera que las ciudades candidatas a organizar los Juegos Olímpicos "no están armadas para defenderse del mundo del 'no'" y prometió que el organismo "estará a su lado para ofrecerles un argumentario" para parar los "movimiento populistas" contrarios a los Juegos.

Samaranch admitió que ha habido un "terrible y dramático goteo" de abandono de "ciudades que estaban ilusionadísimas por organizar los Juegos de 2024" y prometió que el COI tomará medidas para solucionar un problema que atribuyó en gran parte a "una mala comunicación".

Reducir costes, suprimir comodidades superfluas, acortar "dramáticamente, a menos de un año" el proceso de candidatura y dar ventaja a las candidatas que repiten son algunas de las reformas que estudiará la comisión de cuatro vicepresidentes creada en el COI para analizar el problema de la falta de candidaturas, dijo Samaranch este miércoles en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

Los Juegos de 2024 se concederán el próximo mes de septiembre, con solo dos candidatas en la carrera: París y Los Ángeles.

"Dos candidatas maravillosas, con casi todas las instalaciones ya terminadas. Pero solo dos", incidió Samaranch.

Respecto a la posibilidad de que en septiembre se concedan tanto los Juegos de 2024 como los de 2028, algo que tanto París como Los Ángeles han descartado, el dirigente español afirmó que "no está decidido, pero tampoco está fuera de la mesa".

"Si se fuera por esa vía, sería con el consenso de ambas ciudades. Primero es cambiar el sistema de selección y luego ya veremos si se puede aplicar al proceso actual, con consenso absoluto", insistió.

Estos inminentes cambios, advirtió, "afectan también a España", en el caso de que quiera volver a presentar una candidatura.

"La Agenda 2020 y las nuevas ideas que tenemos nos favorecería mucho", opinó.

"¿Por qué nos cuesta tanto pasar el mensaje de que los Juegos son algo positivo?", se preguntó. "En primer lugar", dijo, "por el coste del proceso de candidatura. Una ciudad no puede pensar en gastarse menos de 30 o 40 millones de dólares, y en torno a 50 como media. Eso hay que bajarlo".

Otro problema, según Samaranch, es "la percepción pública de que es un riesgo dedicar recursos a los Juegos antes que a otros proyectos sociales".

"Hay unos movimientos populistas en todo el mundo occidental, de todos los colores, que con una pequeña base social y una alta movilización están modificando las agendas. Es una realidad. Estamos haciendo los Juegos en Asia y esto es por algo, porque Occidente está autoimponiéndose no hacer los Juegos por una incapacidad de responder a ese movimiento del no", consideró.

El vicepresidente del COI explicó que de los 3.000 o 4.000 millones de dólares que cuesta organizar los Juegos (aparte de los gastos en infraestructuras), el COI aporta en torno a 1.500.

"Que no se nos acuse de llevarnos el dinero. Nosotros lo ponemos. ¿Cómo somos en el COI tan torpes de no saber comunicarlo? Está claro que tenemos un problema de comunicación", apuntó.

Sobre la comisión de vicepresidentes que estudiará una modificación del sistema de designación de los Juegos, aseguró que su único objetivo "no es otro que encontrar la mejor ciudad posible".

"Vamos a ir a un proceso en el que todo el mundo opine. Estamos con la mano tendida. Y vamos a empezar a trabajar con las ciudades aspirantes. No están armadas para defenderse del mundo del no. Cualquier ciudad", subrayó, "nos tendrá a su lado para darle un argumentario contra los señores del no. Y voy a intentar que se reduzca la fase de candidatura, que es muy larga. Hablo de reducirla dramáticamente, por debajo del año. Se puede hacer en seis meses".

A Samaranch también le gustaría "dar ventaja a los candidatos que repiten".

"Quizá por las heridas que tengo de las tres candidaturas de Madrid", apuntó.

Samaranch defendió el voto secreto y ajeno a bloques de los miembros del COI.

"La gracia que tiene el COI es su independencia del poder político. Es lo que nos ha mantenido vivos. Esto solo se puede mantener si el voto de los miembros del COI es secreto. Si no, nos convertimos en la ONU", dijo.

Respecto a los últimos casos de presunta corrupción en el COI, que han afectado al namibio Frank Fredericks, Samaranch dijo que el COI trabaja "durísimamente" para tener "los mejores sistemas de autocontrol".

"Las alegaciones son tremendamente serias y el mismo Fredericks ha solicitado la suspensión del COI y ha cesado en todas las funciones. Tomaremos las medidas que haga falta", destacó.

Los presidentes del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, y del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, entre otros responsables deportivos, asistieron al desayuno informativo.