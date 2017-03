"Nunca soñé con dirigir a profesionales sino a los chavales": Del Bosque

El exentrenador de la selección española de fútbol campeona del mundial en Sudáfrica 2010, Vicente del Bosque, afirmó hoy que "su sueño era dedicarse toda la vida a formar jugadores jóvenes en las divisiones menores y no asumir equipos profesionales".

El estratega español, quien está en Barranquilla para dictar este miércoles la conferencia "Hablemos de Fútbol con Vicente Del Bosque", afirmó en rueda de prensa que se pasó "toda la vida trabajando con las divisiones menores".

"Yo no pensaba ser entrenador de un equipo profesional, yo me quería dedicar toda la vida a tratar de incorporar a los jóvenes a la plantilla del Real Madrid, incorporarlos y prepararlos, para el fútbol, para la vida, en fin, pero por las vueltas que da la vida me ofrecieron la dirección del equipo mayor", anotó Del Bosque, quien ha sido el único entrenador campeón del mundo y de Europa de clubes y selecciones.

Al ser preguntado sobre la manera como pudo manejar los egos de jugadores a los que dirigió tanto en el Real Madrid como en la selección española, Del Bosque dijo que "las cosas se hacen con normalidad, porque no hay diferencia entre entrenar a los chavales (jóvenes) o a los profesionales".

En opinión del entrenador, en la actualidad ya no hay grandes diferencias entre los seleccionados de mayores tanto de América como del antiguo continente, al indicar que "el fútbol de Suramérica se ha equiparado en gran medida con el de Europa. Ningún país suramericano no tiene nada que envidiar a Europa".

Sobre cuál creía él que eran los fundamentos para que un director técnico de fútbol realizara una buena gestión, Del Bosque afirmó que "las bases para un buen entrenador son relaciones personales que se lleven con el grupo de jugadores y las estrategias futbolísticas que se aplican al momento del juego".

Al opinar sobre las eliminatorias suramericanas al Mundial Rusia 2018, expresó que a excepción de Bolivia y Venezuela que están rezagados en la tabla, el nivel futbolístico de los equipos es muy parejo.

Fue enfático cuando se le preguntó sobre la actual situación del colombiano James Rodríguez en el Real Madrid. "No me compete opinar sobre el Madrid ni sobre James. Ese es un problema es del técnico Zidane por tener tantos y tan buenos jugadores", precisó.

Del Bosque también participará en Barranquilla en una cena en la cual se recaudarán fondos para niños con Síndrome de Down y que hacen parte de la Fundación para la investigación y el Desarrollo de la Educación Especial (Fides).