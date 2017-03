La AIBA insistirá en llevar profesionales a Juegos Olímpicos, asegura Bisbal

Osvaldo Bisbal, vicepresidente de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), aseguró hoy que la organización mundial no cambiará su decisión de llevar profesionales a los Juegos Olímpicos porque una persona amenace a los peleadores.

"No vamos a ir para atrás con los programas porque alguien amenace a un boxeador, las amenazas corren por cuenta de quien las dice, nosotros no amenazamos y le dejamos abierta las puertas a los peleadores", dijo el argentino en referencia al presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

En una rueda de prensa en un receso de la Asamblea de la Confederación Panamericana de Boxeo que dirige, Bisbal lamentó que el CMB prohibiera el año pasado a sus púgiles principales que buscarán un lugar en los Juegos Olímpicos y dijo no entender la razón del enojo de Sulaimán.

"No queremos molestar a nadie, si un boxeador quiere quedarse en el Consejo Mundial lo vamos a aplaudir, pero le vamos a dejar las puertas abiertas", señaló.

Al referirse a Mauricio Sulaimán, el dirigente recordó que era amigo de su padre José Sulaimán, quien dirigió el Consejo por más de 30 años, y no se puede hablar de un acercamiento con el jerarca del CMB porque no están alejados.

"De hecho la semana que viene creo que nos vamos a ver en una reunión informal; cuando su padre era presidente yo iba a su casa y él andaba por ahí jovencito; no hay alejamiento, si lo llamo me atiende y si me llama lo atiendo, es un hombre razonable y podemos trabajar juntos", dijo.

La Asamblea de la Confederación Panamericana ratificó la celebración en junio próximo en Tegucigalpa del Campeonato continental y empezó a organizar los selectivos para las principales competencias del 2018, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, los Sudamericanos de Cochabamba y los Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, con sedes por decidir.