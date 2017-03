Policía con bajos niveles de remuneración salarial y con pocas garantías en sus investigaciones

Aunque el presidente Juan Manuel Santos dedicó parte de su alocución, este martes 21 de marzo, a entregarle al país detalles de la nueva Policía con miras al posconflicto, Caracol Radio conoció detalles del diagnóstico que adelantó una comisión encargada por el mandatario de ‘desnudar’ estructuralmente la institución, lo que motivó las nuevas directrices presidenciales.

El grupo de expertos, entre ellos, el exministro Juan Carlos Esguerra, Luis Fernando Ramírez y Jorge Hernán Cárdenas, determinaron fallas en las incorporaciones masivas de la institución. De acuerdo con los resultados del informe, cada vez que hay una necesidad urgente, la Policía convoca a gran cantidad de uniformados lo que no permite hacer un apropiado filtro que garantice calidad profesional en la totalidad de los hombres. La comisión recomendó que las incorporaciones se adelanten gradualmente.

También, se evidenciaron faltas de garantía y transparencia a la hora de adelantar investigaciones disciplinarias en contra de los policías. No fue bien visto por la comisión que mayores, coroneles o generales terminarán investigando a sus subalternos con quienes habían tenido algún tipo de contacto. Ante esto, sugirieron que la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa ejercieran algún tipo de control, como anunció este martes, desde la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos.

Caracol Radio estableció que la comisión encontró una Policía urbanizada, con más del 60% de sus uniformados en las urbes del país y escaso personal en las zonas rurales. Ante esto, se recomendó reforzar la Policía de Carabineros y así ocupar junto con las Fuerzas Militares las más de 200 áreas del país que abandonaron recientemente las Farc. 960 patrulleros irán a la zona rural. 0tros 500 campesinos serán incorporados como policías, se anunció desde la casa presidencial.

En el documento, que examinó el presidente Juan Manuel Santos desde hace tres meses-, está plasmado que se han incumplido compromisos pactados con los escalafones de suboficiales de la Policía. Y al contrario, solo los oficiales han gozado de los cumplimientos.

Además, los niveles de remuneración de los más de 250.000 policías no son los que deberían gozar. La comisión determinó que son bajos y deben adoptarse fórmulas o estrategias que permitan aumentarlos. Se propuso aumentar el tiempo de pensión de los policías para buscar que devenguen mayor salario. El tema será objeto de estudio.

Aunque se esperó que esta comisión presidencial se refiriera al escándalo de la ‘Comunidad del Anillo’ que obligó la salida del general Rodolfo Palomino de la Dirección Nacional de la Policía y desató un escándalo de corrupción al interior de la institución, los tres delegados presidenciales no abordaron el tema.

Juan Carlos Esguerra aclaró “que la opinión pública no vio absolutamente nada del tema (de la comunidad del anillo), porque no hay absolutamente nada de ese tema. Y en el informe no podía haber nada de ese tema. A nosotros nos convocaron en medio de una serie de episodios internos complicados de la Policía, pero no para investigarlos ni resolverlos porque ni tenemos esas funciones ni nos las podían atribuir porque corresponden a otras instancias como la Fiscalía y la Policía. No a nosotros. El presidente nos pidió una evaluación y un diagnóstico de qué estaba pasando en la institución de carácter estructural y eso hicimos (...)”.