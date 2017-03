Cristo asiste a la CIDH para explicar incremento de asesinatos de líderes sociales en Colombia

En su visita a la capital norteamericana, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo destacó dos retos muy delicados que tiene el país para consolidar la paz.

“Hay dos amenazas muy fuertes para lograr la consolidación de la paz en los territorios y el Gobierno es consciente de ello: los cultivos ilícitos de coca y las amenazas y asesinatos de líderes sociales”, afirmó el ministro en los micrófonos de Caracol Radio.

En el tema del aumento de los cultivos y el plan de Santos para erradicar no menos que 100 mil hectáreas de coca para el próximo año, el ministro reiteró que no están considerando volver a la aspersión aérea y que no han recibido presiones por parte de Estados Unidos, como algunos analistas indican.

Sobre el tema de Odebrecht, el ministro reiteró que espera que la caducidad del caso de la financiación de la campaña electoral en 2010 sea levantado para que se investigue a fondo lo que sucedido. “Le hemos pedido al consejo electoral que evalúe la posibilidad de levantar esa caducidad y que pueda investigar a fondo los episodios de la campaña del 2010”, afirmó Cristo.

El ministro estará hoy en audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar reporte sobre los recientes asesinatos y amenazas a líderes sociales y a las 10:30 de la mañana ofrecerá una rueda de prensa donde dará a conocer los resultados de estas audiencias.